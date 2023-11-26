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反對沖繩淪戰場 玉城丹尼低調訪台

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
沖繩縣知事玉城丹尼（中）日前接受中國大陸媒體訪問指出，絕不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場。（路透）
沖繩縣知事玉城丹尼（中）日前接受中國大陸媒體訪問指出，絕不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場。（路透）

日本沖繩縣知事玉城丹尼七月訪中國大陸時曾說，不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場，而玉城丹尼在廿三日到廿五日間則低調造訪台灣，拜會台灣日本關係協會會長蘇嘉全、中華民國全國商業總會理事長許舒博等人。

台日協表示，玉城丹尼本次拜會對象均是與沖繩經貿及觀光往來的團體，並未與我國政府相關單位會晤。

台日協指出，玉城丹尼在十一月廿三日至廿五日訪台，由於台灣日本關係協會是我國與日本交流的窗口，因此玉城曾於廿四日禮貌性拜會蘇嘉全，就促進台灣與沖繩觀光及經貿交流事宜交換意見，此外，玉城曾多次訪台，在疫情前幾乎每年都會率團來訪。

許舒博表示，玉城丹尼這次來主要行程是約商總洽談商業合作議題，廿四日有和訪團約十多人見面，包括日本商業代表、沖繩地方官方的部長（局長）等人，玉城丹尼希望沖繩十一月舉辦的商業展以後可以有更多台灣行業代表去發展。

許舒博表示，玉城丹尼這次來訪是事先敲定，和玉城丹尼一行沒有提到政治或台海相關議題。

日本 沖繩

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