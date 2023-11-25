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創黨129年 黃健庭：國民黨建設台灣 民進黨不教這歷史

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨秘書長黃健庭今出席國民黨中山大同區黨慶活動，他提到11月24日為國民黨129周年，國民黨跟國人奮鬥，保衛台灣、建設台灣都是國民黨和國人的努力成果，民進黨已不太教這些歷史，是國民黨走過歷史巨變，在台開啟民主新紀元。記者屈彥辰／攝影
國民黨秘書長黃健庭今出席國民黨中山大同區黨慶活動，他提到11月24日為國民黨129周年，國民黨跟國人奮鬥，保衛台灣、建設台灣都是國民黨和國人的努力成果，民進黨已不太教這些歷史，是國民黨走過歷史巨變，在台開啟民主新紀元。記者屈彥辰／攝影

國民黨秘書長黃健庭今出席國民黨中山大同區黨慶活動，他提到昨為國民黨129周年，國民黨跟國人奮鬥，保衛台灣、建設台灣都是國民黨和國人的努力成果，民進黨已不太教這些歷史，是國民黨走過歷史巨變，在台開啟民主新紀元。

黃健庭說，昨日國民黨中常會通過國民黨副總統參選人趙少康的提名，與國民黨總統參選人侯友宜組成侯康配，上午就去中選會登記。昨日是11月24日，129年前的11月24日就是中國國民黨成立的那一天，侯康配登記日就是中國國民黨的黨慶，不得不緬懷總理、國父孫中山先生。

黃健庭提到，那一年那一天，孫中山先生剛滿28歲，在美國檀香山成立興中會，就是中國國民黨的前身。100多年來，是中國國民黨跟國人共同奮鬥，從北伐、抗戰到光復台灣、保衛台灣、建設台灣，都是中國國民黨跟國人一路走來的努力成果，這些歷史，現在民進黨不太教了，但中國國民黨人要永遠記住這段歷史，是中國國民黨保衛台灣、建設台灣，走過這段歷史的巨變，在台灣開啟了民主的新紀元。

黃健庭表示，他很遺憾，國民黨這麼多年努力打下來的基礎，讓台灣是個民主自由均富、人民生活安定的地方，這些根基被民進黨毀壞。這次的選舉是戰爭跟和平的選舉，是衰敗跟繁榮的選擇，是貪腐跟正義的選擇，大家要戰爭嗎？要繼續讓貪腐猖狂下去嗎？要不要經濟繁榮、人民幸福？就讓國民黨重返執政，國會能夠過半。國民黨團結起來，一起努力，一定可以贏回中華民國，讓中華民國重新回到公義、良善、榮耀的國家。

國民黨 黃健庭 民進黨 2024總統選舉

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