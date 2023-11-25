昔稱不能因台灣有事讓沖繩淪戰場 玉城丹尼低調訪台訪談經貿

日本沖繩縣知事玉城丹尼七月到訪中國時曾受訪說，不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場，而玉城丹尼在23日到25日間則低調造訪台灣，拜會台灣日本關係協會會長蘇嘉全、中華民國全國商業總會理事長許舒博等人。

台日協表示，玉城丹尼本次拜會對象均是與沖繩經貿及觀光往來的團體，並未與我國政府相關單位會晤。

台日協指出，玉城丹尼在11月23日至25日訪台，由於台灣日本關係協會是我國與日本交流的窗口，因此玉城曾於24日禮貌性拜會蘇嘉全，就促進台灣與沖繩觀光及經貿交流事宜交換意見，此外玉城曾多次訪台，在疫情前幾乎每年都會率團來訪。

許舒博則表示，玉城丹尼這次來主要行程是約商總洽談商業合作議題，昨天有和訪團約10多人見面，包括日本商業代表、沖繩地方官方的部長（局長）等人，玉城丹尼希望沖繩11月舉辦的商業展以後可以有更多台灣行業代表去發展。

許舒博說，他覺得多合作很好，也提議不用等到未來商展，現在就可看雙方需求，找不管是商業、食品等企業代表到沖繩對接，玉城丹尼也強調說沖繩現在不僅有地方商業，全日本跟台灣有興趣合作貿易的企業代表都可找到。

許舒博表示，玉城丹尼25日離台，這次來訪是事先敲定，和玉城丹尼一行沒有提到政治或台海相關議題，玉城丹尼也說此次來訪只有找經貿團體拜會、沒有政府相關行程，會談氣氛好，預估很快可有進一步合作，他也邀玉城丹尼再來台灣吃「TORO(黑鮪魚)」，自己則可帶團去沖繩吃和牛，雙方並互相致贈台灣與沖繩特產留念。

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