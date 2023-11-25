政治人物「出書造勢」成顯學？「他」出書聲量稱王

選舉出書造勢大比拚！

這兩年選舉期間，不少政治人物出書為自己造勢，除了傳達理念，也能為自己過往政績留下紀錄。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十位出書造勢的政治人物，除了總統參選人柯文哲、郭台銘以外，你有猜到還有這些人上榜嗎？

image source：FB／郭台銘

No.10 林佳龍

書名：《承擔：林佳龍的危機領導學》、《看見，林佳龍》、《和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅》、《科技特派員：林佳龍與十二位企業CEO的關鍵對話，前瞻台灣產業新未來》

出版社：釀出版、布克文化、大肚山產創基金會

前交通部長、民進黨新北市長參選人林佳龍光一年（2022年）就有4本跟自己有關的書上市，範圍從旅遊、企業家對談到交通部長經歷，可謂從多方面製造讓更多選民認識自己的機會。《和林佳龍一起去旅行》書中提及林佳龍造訪《無米樂》、《俗女養成記》拍攝地點台南後壁區，介紹該區藉由不同世代拍攝的影視作品，活絡當地商圈。

另外，林佳龍於新書發表會感謝《承擔》、《看見》的作者，讓他能用文字及影像重新認識自己。對此，有網友表示，「我還在看《和林佳龍一起去旅行》，又出了兩本新書」、「看見與承擔是兩本好書」。

No.9 侯漢廷

書名：《以疫牟利：民進黨防疫的亂象與悲劇 》

出版社：小強出版社

新黨台北市議員、立委參選人侯漢廷於2022年10月出版《以疫牟利》一書，控訴執政黨自2020年以來，如何以疫牟利、無能散漫，最終導致台灣近萬人死亡的悲劇。侯漢廷新書發表會也邀請到跨黨派人士站台，包含時任國民黨立委蔣萬安以及前台北市長、民眾黨主席柯文哲。柯文哲表示，侯漢廷這本書有很大意義，好的國家對記錄相當注重，該書在公共衛生的學術上可以做為檢討用。

侯漢廷書中談到近3年疫情下的各種怪象，例如網軍現象，讓藝人徐小可、郭彥均、相聲瓦舍，還有Netflix小編等人被出征。2022年12月《以疫牟利》二刷出版，侯漢廷表示，每一本書都會親自簽名，未來將不再印刷，數量有限，再度感謝鄉親朋友支持。有網友表示，「向侯漢廷學習看齊，希望能為廣大民眾服務，造福人民、給人民更好的生活」、「祝福，一定當選，繼續為人民發聲」。

No.8 潘孟安

書名：《紅色鋼鐵人》

出版社：天下文化

前屏東縣長、民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安第一本口述傳記，《紅色鋼鐵人》講述他一路從屏東縣車城鄉民代表、屏東縣議員、立委、屏東縣長至今的經歷。

賴清德出席新書發表會時分享，「從立委時期到現在，我和孟安是認識近 20 年的好友，可以說是情同手足，彼此也相當了解。」他表示，潘孟安的人格特質，就如同他新書的書名一樣，有鋼鐵般的意志力，以及一顆無比溫暖的心。潘孟安也指出封面螺絲釘的設計小巧思，他表示，「我相信，我們每個人都是社會的螺絲釘，只要我們將每個螺絲釘鎖緊，有我們的台灣，一定會更好。」對此，有網友留言表示，「期待您是打不倒摔不壞的鋼鐵人」、「打滾政壇的鋼鐵人，值得一探究竟」。

No.7 蔡其昌

書名：《日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現》

出版社：天下文化

有別於前一本書《後背包的初心》暢談從政理念，這次台中市立委參選人蔡其昌在《日日台中款》以老台中人的角度，不藏私地推薦台中的景點和美食，並透露與太太約會的私房景點。書中介紹全台第一所古蹟小學——清水國小，該校創立於1896年，已有120多年歷史。此外，清水國小與日本卡通櫻桃小丸子之間有兩個巧合，除了制服跟櫻桃小丸子撞衫，櫻桃小丸子故事的場景就在日本靜岡的清水市，這兩個巧合也讓台日清水地區的小學有了交流。

蔡其昌發文表示，「從出生、就學、當兵、步入社會，其昌一直都在台中，這50多年來，我走遍台中每一個角落。」透過這本書分享他在台中的生活足跡，有美食、旅行，也有屬於台中的點點滴滴。有人留言表示，「蔡其昌加油」、「台中有你真好」。

No.6 蔣萬安

書名：《台北．萬安：永遠選擇跳脫舒適圈，走自己的路，做正確的事》

出版社：天下雜誌

前立委、台北市長蔣萬安於2022年投入台北市長選舉，並發表人生第一本書《台北．萬安》，向讀者分享創業過程、投入政治的初衷、競選立委過程、關於姓「蔣」這件事、跟太太石舫亘的愛情故事，以及他對台北的未來願景。書中提及蔣萬安30歲被裁員，面對當時沈重的房租、生活費，讓蔣萬安愁眉苦臉，但石舫亘知道後開玩笑地說：「沒關係，我養你」，可見兩人之間的好感情。

此外，蔣萬安也在書中首度提及自己的身世，對於首次看到奶奶章亞若跟前總統蔣經國的這段事，蔣萬安表示，過去從師長、同學之間都有聽過這樣的內容，但是看到實際書中的描述還是非常震驚。有網友表示，「誰管它是怎樣的身世、又不是在挑女婿，況且人品、才能比身世更重要！」、「走自己的路、做正確的事！台北萬安、萬安加油！」。

No.5 黃珊珊

書名：《黃珊珊：33個人生故事》、《城市・程式：打造幸福臺北市，黃珊珊堅持初心的體制改革之旅》

出版社：商周出版

前台北市副市長、民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊於2022年投入台北市長選舉，選戰期間共推出兩本新書，第一本書《33個人生故事》提及她人生的33個故事，包括15歲北漂讀北一女以及49歲成為台北市副市長等。第二本《城市・程式》內容多為黃珊珊在擔任台北市副市長時的政績與處理過的爭議事件。黃珊珊在書中提及在新冠疫情三級警戒期間，仍未打疫苗的她每天不斷跑萬華，「因為我要讓萬華人知道，台北市政府沒有拋棄他們。」

黃珊珊與時任民進黨對手陳時中選在同一日（7月24日）舉辦新書發表會，雙方隔空新書比拚人氣，現場充滿溫馨又感性，連黃珊珊高齡93歲的媽媽也現身力挺。有支持者表示，「珊珊加油」、「台北市民感謝有你」。

No.4 蘇貞昌

書名：《護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地》

出版社：遠足文化

《護國四年》是第一本完整公開前行政院長蘇貞昌2019至2023年重要施政與幕後的專書，從婚姻平權、班班有冷氣、前鎮漁港、屏鵝公路、挺過百年大疫到應對百年大旱，該書統整10件影響台灣未來的施政大事紀，替民選總統後任期最長的行政院長留下紀錄。

蘇貞昌於書中提及原本預定10年才能完成的屏鵝公路纜線地下化與沿線綠化工程，壓縮在半年內完工。他指出施工過程中得面對烈日、缺工缺料、民眾的抱怨等挑戰，「你必須通過各種曲折的考驗，才能完成一條康莊大道。」此外，蘇貞昌於簽書會回顧2019年三讀通過748施行法（同婚專法）的艱辛過程，他表示，民進黨立委們當時冒著政治生命風險按下同意票，終於完成立法。對此，有網友表示，「團結力量大」、「挺台灣，蘇院長讚」。

No.3 郭台銘

書名：《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》

出版社：時報出版

鴻海創辦人郭台銘2024年競選總統，出版《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》造勢，書中提及美國羅斯福總統的一則軼事。羅斯福小時候和家人玩牌，連續幾次拿的都是壞牌，情緒變得很差。他的母親見狀說：「你必須用手中的牌玩下去，這就好比人生，發牌的是上帝，不管是怎樣的牌，都已經是確定的事情，你要做的就是盡全力，得到最好的結果。」郭台銘在書中接著說：「若老是摔牌，已經輸了一半。有時候，人生就是這樣。一副好牌，不靜下心打，也不一定會贏；一副爛牌，你只要沉著地打，不見得會輸。」對此，有網友表示，「給了我很大的鼓勵，立刻打消了離職的念頭。」

郭台銘新書聲量最高點出現在發表會，當天是8月8日父親節，郭台銘兩位女兒驚喜現身，讓他感動拭淚。不少網友表示，「郭董，父親節快樂」、「郭董加油」。

No.2 柯文哲

書名：《漫畫柯文哲》、《柯文哲的台灣筆記》

出版社：商周出版

民眾黨總統參選人柯文哲為了2024選戰推出兩本新書，分別為《柯文哲的台灣筆記》以及《漫畫柯文哲》。台灣筆記以柯文哲走訪各縣市地方產業，參與大專院校與企業的座談演講，以及出訪美國、日本累積的現場筆記。漫畫則是以急重症外科醫生與台北市長的經歷為本，結合柯語錄創作而成的內容，除了提及柯文哲引進葉克膜急救病患，擔任台大醫院創傷醫學部主任的經歷，還分享後來遭遇愛滋器捐案、國科會案、MG149案等故事。

但漫畫序文中稱「台灣，比較不常見用 漫畫來呈現嚴肅議題」等看法，引起台灣漫畫界批評。對此，有PTT網友表示，「台漫好久沒被關注了，感謝柯P」、「這是限制對手言論出版自由嗎？」。

No.1 陳時中

書名：《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》

出版社：天下文化

前衛福部長陳時中競選2022年台北市長期間，推出《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》，是目前市面上唯一一本陳時中授權的傳記。被稱為「鋼鐵部長」的阿中部長，疫情期間坐鎮最前線，沒有太多休息的時間，為台灣緊盯著國內外疫情動態，每天下午兩點率領防疫團隊召開記者會，向國民說明疫情的進展、疫調的進度與政府相關決策。

陳時中臉書發文指出，準備很多親簽版新書給讀者，「手很酸，但我心情十分的開心，書中內容有很多關於阿中的小故事，可以讓大家更了解我，我的理念、我的初衷。」對此，有網友表示，「好想看小故事」、「親筆簽名誠意滿滿，揪甘心」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2023年11月21日，共約2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『出書造勢的政治人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

商品推薦