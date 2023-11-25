憲兵指揮官屆齡退伍 國安局特勤中心執行長鄭禎祥升任

旅宿業開放移工政策箭在弦上，勞動部即將在11月底與交通部攤牌，雙方在會前已展開交鋒，隱約嗅出立場歧異火藥味。移工政策向來兩難，缺工看似是單純供需問題，實則移工政策不但涉及本國勞工就業機會、薪資及勞動條件，乃至產業發展、社會治安等，從開放與否、開放幅度到管理制度都需要嚴謹規畫與討論，率爾開放會不會造成服務業勞工無法承受的災難，政府應該三思。...

2023-11-25 11:00