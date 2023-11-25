憲兵指揮官屆齡退伍 國安局特勤中心執行長鄭禎祥升任
憲兵指揮部指揮官周廣齊中將12月1日即將屆齡退伍，預計將由現任國安局特勤中心執行長鄭禎祥少將升任憲兵指揮官，同時晉任為中將。 鄭禎祥此次是以少將軍階升中將並且擔任憲兵指揮官，成為憲兵指揮部改組以來，首位以少將編階在此職位直升中將的將領。
鄭禎祥曾任憲兵202指揮官丶憲指部參謀長丶總統警衛室內衛主任等職，目前擔任特勤中心執行長，日前舉行的2024總統大選安維任務編組成軍典禮，鄭禎祥全程緊盯著進度，從人員組成及訓練，到各式裝備的採購丶到位就序等，由於總統大選的安維八號已開始執行，三組正副總統參選人維安，均由國安局特勤中心接手，而憲兵在總統大選維安扮演重要角色，因此，軍方最後決定由熟悉維安的鄭禎祥升任憲指部指揮官。
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