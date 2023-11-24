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侯友宜、柯文哲藍白沒合 「柯妹」柯美蘭遺憾盼良性競爭

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭近日已登記參選新竹市立委，不時站路口拜票。圖／取自柯美蘭臉書
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭近日已登記參選新竹市立委，不時站路口拜票。圖／取自柯美蘭臉書

藍白合破局，國民黨總統參選人侯友宜民眾黨總統柯文哲今天各自偕副手完成正副總統選舉登記。柯文哲胞妹、無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭今晚在臉書發文針對「藍白終究沒有合」表達遺憾，但也希望兩黨良性競爭，並相信柯文哲會廣結善緣，把台灣人團結在一起，為這塊土地做出貢獻。

柯美蘭日前以無黨籍身分完成新竹市立委登記，至於代表民眾黨的哥哥柯文哲在今天登記參選總統。

柯美蘭遺憾表示，國民黨與民眾黨都有各自的堅持，藍白終究沒有合，畢竟政黨輪替是多數民意的期待，雖然沒有合作推出最強候選人，但她希望兩黨之間仍然有著良性的競爭，規畫出台灣未來的願景，用理念取得台灣人民的認同。

柯美蘭認為國民黨人才濟濟，未來仍然是國家前進的重要力量，她也相信柯文哲會廣結善緣，只要是人才就應該不分黨派虛心請益，把台灣人團結在一起替台灣這塊土地做出貢獻。

柯美蘭還感謝鴻海創辦人郭台銘在擁有百萬聯署書的民意基礎下，願意為了完成政黨輪替做出抉擇，把台灣人的利益放在首位，「台灣未來還是需要您的力量，一起攜手帶領台灣邁向世界。」

柯文哲副手為民眾黨不分區立委吳欣盈，柯美蘭也肯定吳的財經以及與國際溝通能力，過去在國際會議上堅守台灣的立場，捍衛台灣價值的勇氣感到欽佩，「有她幫忙柯文哲，未來一定能夠贏得這場總統大選，帶給台灣人民更多幸福。」

柯美蘭發文最後也期望別讓選舉撕裂台灣人的情感，共同守護台灣這塊土地，一起為更美好的明天而加油。

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