侯友宜、柯文哲藍白沒合 「柯妹」柯美蘭遺憾盼良性競爭

藍白合破局，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統柯文哲今天各自偕副手完成正副總統選舉登記。柯文哲胞妹、無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭今晚在臉書發文針對「藍白終究沒有合」表達遺憾，但也希望兩黨良性競爭，並相信柯文哲會廣結善緣，把台灣人團結在一起，為這塊土地做出貢獻。

柯美蘭日前以無黨籍身分完成新竹市立委登記，至於代表民眾黨的哥哥柯文哲在今天登記參選總統。

柯美蘭遺憾表示，國民黨與民眾黨都有各自的堅持，藍白終究沒有合，畢竟政黨輪替是多數民意的期待，雖然沒有合作推出最強候選人，但她希望兩黨之間仍然有著良性的競爭，規畫出台灣未來的願景，用理念取得台灣人民的認同。

柯美蘭認為國民黨人才濟濟，未來仍然是國家前進的重要力量，她也相信柯文哲會廣結善緣，只要是人才就應該不分黨派虛心請益，把台灣人團結在一起替台灣這塊土地做出貢獻。

柯美蘭還感謝鴻海創辦人郭台銘在擁有百萬聯署書的民意基礎下，願意為了完成政黨輪替做出抉擇，把台灣人的利益放在首位，「台灣未來還是需要您的力量，一起攜手帶領台灣邁向世界。」

柯文哲副手為民眾黨不分區立委吳欣盈，柯美蘭也肯定吳的財經以及與國際溝通能力，過去在國際會議上堅守台灣的立場，捍衛台灣價值的勇氣感到欽佩，「有她幫忙柯文哲，未來一定能夠贏得這場總統大選，帶給台灣人民更多幸福。」

柯美蘭發文最後也期望別讓選舉撕裂台灣人的情感，共同守護台灣這塊土地，一起為更美好的明天而加油。

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