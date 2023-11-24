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陳建仁：台9線雙流新路拓寬工程 保留排灣族文化和老樹

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁今天前往屏東縣獅子鄉視「台9線雙流–新路拓寬改善工程」。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁今天前往屏東縣獅子鄉視「台9線雙流–新路拓寬改善工程」。圖／取自陳建仁臉書

行政院陳建仁今天前往屏東縣獅子鄉視「台9線雙流–新路拓寬改善工程」。他晚間在臉書上表示，行政院在拓寬工程外，也兼顧環境與地方特色的保護，譬如經過排灣族伊屯部落時，就要想辦法讓豐富的排灣族文化保留並被看見。又或是設立生物廊道與12處隙地綠化，並保留百年茄苳老樹。

陳建仁表示，這是聯繫屏東和台東之間的關鍵幹道，現在終於要來完成這最後一哩路，就可以全線的拓寬，打通瓶頸；陳建仁說，他在本月核定這項工程57.61億經費來加速推動，預計2028年要如期完工。

陳建仁表示，拓寬後，未來屏東和台東之間或東西向的車流，都能更加的便利，也有助於原鄉的經濟作物販售和偏鄉地區緊急醫療，都能提升周邊居民生活的照顧。行政院也會繼續努力透過中央、地方的共同協力，建設台灣的每個角落，讓溫暖和堅韌走進每個需要的地方。

行政院長陳建仁今天前往屏東縣獅子鄉視「台9線雙流–新路拓寬改善工程」。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁今天前往屏東縣獅子鄉視「台9線雙流–新路拓寬改善工程」。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁今天前往屏東縣獅子鄉視「台9線雙流–新路拓寬改善工程」。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁今天前往屏東縣獅子鄉視「台9線雙流–新路拓寬改善工程」。圖／取自陳建仁臉書

陳建仁 行政院

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