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藍白跨黨助選立委選舉？羅智強：一切遵照國民黨規範

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市第六選區（大安）立委參選人羅智強（左）。記者曾學仁／攝影
國民黨台北市第六選區（大安）立委參選人羅智強（左）。記者曾學仁／攝影

國民黨總統參選人侯友宜民眾黨總統參選人柯文哲今各攜副手完成登記，藍白合正式破局，至於立委是否合作，國民黨智庫副執行長凌濤說，國民黨無法接受柯站台，柯則說總統這局沒談攏，其他部分還是沒問題。國民黨北市立委參選人羅智強表示，他是國民黨提名參選人，一切尊重、遵照國民黨規範。

羅智強認為，不管藍白合、不合，希望政黨輪替的總目標不變，合的話，實現政黨輪替的路會稍微走得順一點，不合會走得辛苦一點，不管順或辛苦，都要努力實現政黨輪替。兄弟登山，新階段開始，合不合都不妨礙大家對於政黨輪替追求。

對於國民黨侯友宜搭檔趙少康參選，羅智強表示，趙是藍軍較指標性的政治意見領袖，具有足夠政治份量，加上長年在媒體耕耘與經營，掌握媒體節奏與議題也是強項，他認為是很能期待的組合。

羅智強直言，不管如何，任何組合都要面對根本性環境，民進黨執政有國家機器的優勢，包含綠媒、網軍、執政資源等，接下來選戰不會容易，但期待開創新的局面，一切往政黨輪替的方向去走。

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