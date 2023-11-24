藍白跨黨助選立委選舉？羅智強：一切遵照國民黨規範
國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今各攜副手完成登記，藍白合正式破局，至於立委是否合作，國民黨智庫副執行長凌濤說，國民黨無法接受柯站台，柯則說總統這局沒談攏，其他部分還是沒問題。國民黨北市立委參選人羅智強表示，他是國民黨提名參選人，一切尊重、遵照國民黨規範。
羅智強認為，不管藍白合、不合，希望政黨輪替的總目標不變，合的話，實現政黨輪替的路會稍微走得順一點，不合會走得辛苦一點，不管順或辛苦，都要努力實現政黨輪替。兄弟登山，新階段開始，合不合都不妨礙大家對於政黨輪替追求。
對於國民黨侯友宜搭檔趙少康參選，羅智強表示，趙是藍軍較指標性的政治意見領袖，具有足夠政治份量，加上長年在媒體耕耘與經營，掌握媒體節奏與議題也是強項，他認為是很能期待的組合。
羅智強直言，不管如何，任何組合都要面對根本性環境，民進黨執政有國家機器的優勢，包含綠媒、網軍、執政資源等，接下來選戰不會容易，但期待開創新的局面，一切往政黨輪替的方向去走。
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