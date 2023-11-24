南投立委8人登記 檢方已有連署書、賭盤案偵辦中

南投縣區域立委選舉登記今天結束，最後一天並無人登記。南投縣選委會統計，南投縣區域立委第一選舉區共有蔡銘軒、許文忠、林金潭、馬文君、李圓恩5人登記；第二選區則有游顥、陳癸佑、蔡培慧3人登記；另，山地原住民選舉張子孝1人登記；參選人資格審定後，將在12月20日號次抽籤。

最高檢察署檢察官涂達人、朱朝亮、台灣高檢署台中分署檢察長林錦村、主任檢察官李慶義今天到南投地檢署督導選舉查察。南投縣幅員遼闊、在人力有限條件下，南投地檢署已有連署書1案、總統選舉賭盤數案偵辦中。

林錦村提醒，選舉賭盤往往透過網路、並利用人頭帳戶簽賭，檢方偵辦時務必積極溯源、情資需嚴格把關過濾，避免踩線。選舉熱區也要儘早規畫檢察官等人員進駐。

林錦村和南投地檢署檢察長黃元冠也曾到信義警分局、人倫派出所、埔里警分局等督導查賄。黃元冠到南投縣警局八個分局舉行檢警調廉座談，也開始到國姓、武界等偏鄉派出所導督查賄部署，並建立選舉資料庫，將廉政、政風系統及保七警力納入查賄團隊，增加調查效率，淨化選風。

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