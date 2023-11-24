侯康配讓藍營地方小雞振奮 林思銘：下架貪腐民進黨

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聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委林思銘（右）對侯趙配成軍感到振奮。圖／林思銘辦公室提供
立委林思銘（右）對侯趙配成軍感到振奮。圖／林思銘辦公室提供

國民黨新竹縣立委林思銘今發文遺憾藍白破局，呼籲國民黨全黨同志專注路線，持續以中道理性、穩定做事的精神力拚下架貪腐民進黨，不過同時十分看好「侯趙配」。林思銘稱侯趙配互補性跟戰鬥力強，讓藍營基層支持者都感到相當振奮，對在各區域拼戰的小雞們助益很大。

林思銘表示、國民黨擁有15縣市執政的優勢，即便藍白合不成，仍無懼任何挑戰，上午侯友宜趙少康組合正式成軍，對在各區域拼戰的「小雞們」助益很大，雖然藍白無法正副總統搭配，但下架民進黨還是藍白最大共識。

林思銘指出，國民黨的路線以及論述是能夠帶給中華民國台灣這塊土地安定繁榮的政黨，侯友宜訪美也獲得美方肯定，國民黨在兩岸事務上維持中道理性的路線，進行實質交流，降低戰爭風險。

林思銘也認為，趙少康在民代、行政、媒體界的歷練豐富完整，了解基層百姓、媒體行業的心聲與運作，「侯趙配」有大大加分的效果，對各地選舉中的黨籍立委參選人來說，是「雙母雞」的效益。

林思銘強調，國民黨的優勢在於有穩定的執政經驗與人才團隊，執政15縣市，直轄市過半執政，且在兩岸與國際事務上都有人才，面對治國任務絕對沒問題，國民黨在地方長期的經營與服務，跟基層的互動也感受到大家對於民進黨執政的不滿，因此要更加努力爭取中間選民的信任，達到政黨輪替的目標。

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