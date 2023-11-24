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影／藍白合破局 台南藍營基層：悲憤化為團結勝選 棄保柯文哲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團召開「警長出征少康中興」記者會，力挺侯友宜和趙少康搭配，化悲憤化為團結力量。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團召開「警長出征少康中興」記者會，力挺侯友宜和趙少康搭配，化悲憤化為團結力量。記者吳淑玲／攝影

藍白合破局！台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，藍白不合就兄弟登山各自努力，國民黨開始動起來後，柯文哲民調就會下降，將中間選民或支持柯文哲和郭台銘接到侯友宜和趙少康的組合，就有競爭的實力，策略就是總統選舉操作棄保，保持第二再拚第一；國會拚過半機會較大，但立委選舉不要殺到見骨，否則不利民主政治的推展。

蔡育輝和多位國民黨台南市議員都積極主張藍白合才能勝選，蔡育輝說，當然現在民進黨賴清德比較強，但國民黨對這個結果難免失望，但如何把悲傷化為前進的力量，是國民黨要努力的，柯文哲自然有委屈，但他要認清事實，國民黨有縣市長及立委議員等基層實力是不爭的事實

蔡育輝說，要動員一場五千人的造勢活動，不是只是花錢的問題，一旦國民黨團結柯文哲一定是第三名，國民黨長期征戰有一定的實力，有民意代表的基礎，相信大家會歸隊，柯文哲會弱化變第三名。

台南市議會國民黨團中午也召開「警長出征少康中興」記者會，國民黨全力支持，盼創奇蹟，呼籲支持者望將藍白合不利的因素，化悲奮為力量，支持侯趙配，下架民進黨。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，藍白不合就兄弟登山各自努力。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，藍白不合就兄弟登山各自努力。記者吳淑玲／攝影

國民黨 藍白合 柯文哲

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