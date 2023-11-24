影／國民黨侯友宜搭檔趙少康參選 侯曝當中轉折

藍白合破局後，國民黨總統候選人侯友宜今天確定搭檔中廣董事長趙少康參選，侯友宜表示雖然遺憾藍白合破局，就是這兩天自己決定探詢趙少康的意願，因此促成「侯康配」。

侯友宜表示，藍白合一直是趙少康的期盼，但是藍白會商不是那麼順利，還好國民黨人才濟濟，期間也探詢過一些女性人選，有些人表示若有需要義無反顧願意承擔，一直到昨晚藍白合確定未果，經探詢趙少康後，很感謝願意承擔責任，直到今天早上趙少康還希望能再致電民眾黨，可惜電話沒接上，因此過程中一直是親自跟趙少康接觸，沒有人推薦，主席也接受我的意願。

趙少康呼籲藍軍一定要歸隊，團結集中選票才能贏得勝選，選戰中他會與侯友宜分工合作，主要由他鞏固台灣北部選票，侯友宜則深耕開拓南部選票。 國民黨總統候選人侯友宜（左）今天公布副總統候選人為中廣董事長趙少康（右），兩人表示彼此絕對有互補性，會齊心贏得勝選。記者潘俊宏／攝影 國民黨主席朱立倫（左四）今天在中常會上通過副總統候選人趙少康（右三）提案，並總統候選人侯友宜（右四）一起振臂高呼當選口號。記者潘俊宏／攝影

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