快訊

沒有小孩的她們：古今女性「生或不生」的終極抉擇

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦昨晚起未回應媒體

高端內線案「凱基松山哥」不起訴PTT超挺！苦主哭喊廢掉1制度

影／國民黨侯友宜搭檔趙少康參選 侯曝當中轉折

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜（左）今天公布副總統候選人為中廣董事長趙少康（右），兩人經中常會通過後彼此擁抱致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左）今天公布副總統候選人為中廣董事長趙少康（右），兩人經中常會通過後彼此擁抱致意。記者潘俊宏／攝影

藍白合破局後，國民黨總統候選人侯友宜今天確定搭檔中廣董事長趙少康參選，侯友宜表示雖然遺憾藍白合破局，就是這兩天自己決定探詢趙少康的意願，因此促成「侯康配」。

侯友宜表示，藍白合一直是趙少康的期盼，但是藍白會商不是那麼順利，還好國民黨人才濟濟，期間也探詢過一些女性人選，有些人表示若有需要義無反顧願意承擔，一直到昨晚藍白合確定未果，經探詢趙少康後，很感謝願意承擔責任，直到今天早上趙少康還希望能再致電民眾黨，可惜電話沒接上，因此過程中一直是親自跟趙少康接觸，沒有人推薦，主席也接受我的意願。

趙少康呼籲藍軍一定要歸隊，團結集中選票才能贏得勝選，選戰中他會與侯友宜分工合作，主要由他鞏固台灣北部選票，侯友宜則深耕開拓南部選票。

國民黨總統候選人侯友宜（左）今天公布副總統候選人為中廣董事長趙少康（右），兩人表示彼此絕對有互補性，會齊心贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左）今天公布副總統候選人為中廣董事長趙少康（右），兩人表示彼此絕對有互補性，會齊心贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（左四）今天在中常會上通過副總統候選人趙少康（右三）提案，並總統候選人侯友宜（右四）一起振臂高呼當選口號。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（左四）今天在中常會上通過副總統候選人趙少康（右三）提案，並總統候選人侯友宜（右四）一起振臂高呼當選口號。記者潘俊宏／攝影

藍白合 趙少康 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜搭趙少康 11：57完成登記參選2024總統大選

趙少康任侯友宜副手 侯柯合體看板？葉元之：去要照片了

「侯趙配」完成登記 趙資料未預先送當場確認

侯友宜搭檔趙少康 張善政：非常好的人選、讓藍營更團結

相關新聞

藍白確定分手 曾銘宗評柯文哲：性格反覆無法決策

經昨日藍白君悅會晤，今上午藍白各自登記，確定藍白合破局。國民黨立院黨團總召曾銘宗對此表示，民眾黨總統候選人柯文哲不履行白...

總統大選正式開打 工商團體下周邀侯柯賴3位參選人與業界對談

藍白合破局，民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜各自率副手登記參選，與民進黨總統參選人賴清德在明年總統大選「三腳督」局面底定...

民進黨王美惠完成立委參選登記：有信心獲選民支持

爭取連任的民進黨立委王美惠上午在競選總部主任莊國輝陪同下到嘉義選委會完成登記，沒有支持者大陣仗，登記後也沒有選舉戰車遶街...

直讚侯趙配非常好 曾銘宗：互補性高 全力支持

國民黨總統候選人侯友宜和副總統候選人趙少康組成侯趙配，國民黨立法院黨團總召曾銘宗直讚，這組合非常好，互補性高。

影／藍白合破局 台南藍營基層：悲憤化為團結勝選 棄保柯文哲

藍白合破局！台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，藍白不合就兄弟登山各自努力，國民黨開始動起來後，柯文哲民調就會下降，將中...

主打食安 國民黨彰化縣4立委參選人聯合登記

國民黨彰化縣四名立委參選人阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯、鄭俊雄，今天上午由彰化縣長王惠美領軍，由各自支持者簇擁到選委會聯合辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。