快訊

沒有小孩的她們：古今女性「生或不生」的終極抉擇

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦昨晚起未回應媒體

高端內線案「凱基松山哥」不起訴PTT超挺！苦主哭喊廢掉1制度

趙少康任副手 綠營：藍先鞏固基本盤、操作棄保柯文哲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨總統參選人賴清德在台南市展現團結氣勢。本報資料照片
民進黨總統參選人賴清德在台南市展現團結氣勢。本報資料照片

藍白合破局，國民黨中常會上午通過侯友宜副手提案，由戰鬥藍精神領袖趙少康出線，賴清德台南市競選總部發言人、民進黨團幹事長蔡筱薇直言，本土藍和戰鬥藍結盟，又提韓國瑜任不分區第一名，顯見藍營策略想優先鞏固基本盤，再找機會操作棄保柯陣營。

蔡筱薇指出，「侯趙配」互補性高，侯友宜是藍營本土派，草根形象深植人心且待過警界，趙少康則是對知識藍頗具影響力的意見領袖，更是新黨創黨大老，本土藍和戰鬥藍結盟，有望催出藍營選票。

蔡筱薇分析，趙少康的出線代表藍營把主要對手設定成柯陣營，趙口才跟謀略性強，未來會在議題作戰上牽制柯文哲，配上本土藍的侯友宜、不分區第一的韓國瑜，顯見藍營的目標就是柯文哲，策略上先鞏固基本盤，再找機會操作棄保柯陣營。

蔡筱薇強調，昨天「藍白合」協商情況是憲政史上罕見，破局的結更是被國際社會調侃，對比國民黨、民眾黨的正、副總統候選人拖到最後一刻才出爐，民進黨賴清德、蕭美琴依舊持續走在自己的節奏上，「選對的人，走對的路」，台灣的人民可要睜大眼睛看清楚誰才是最適合的人選。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 民進黨 國民黨 民眾黨 侯友宜 趙少康 賴清德

延伸閱讀

當選一起參與外交兩岸國防 侯友宜：趙少康非備位元首

趙少康任侯友宜副手 侯柯合體看板？葉元之：去要照片了

侯友宜搭趙少康 11：57完成登記參選2024總統大選

「侯趙配」完成登記 趙資料未預先送當場確認

相關新聞

登記參選前一刻 柯文哲今早再赴郭台銘家會談

民眾黨總統參選人柯文哲今天上午11時將前往中選會登記參選，柯文哲今天一早再度前往鴻海創辦人郭台銘家中密會，引發關注。柯文...

「柯盈配」柯文哲攜吳欣盈登記參選 宣示「一起贏回這個國家」

藍白合正式破局，民眾黨總統參選人柯文哲今天攜她的副手搭檔吳欣盈赴中選會完成參選登記。柯文哲在登記前也發表他的參選宣言，強...

邀趙少康當副手 侯友宜：進常會前還致電柯文哲未果

國民黨總統參選人侯友宜今於國民黨中常會，正式宣布中廣董事長趙少康為其副手。侯友宜透露，直到最後一刻，他仍不棄藍白合，致電...

藍白合破局成「最難看肥皂劇」 陳文茜轟：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

昨（23）日藍白總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九與國民黨主席朱立倫，在君悅飯店會談1個半小時後不歡而散，藍白合破局恐成定局。對此，資深媒體人陳文茜形容是「史上最難看的肥皂劇」，更表示「民進黨再墮落也不可能出現這麼多離譜的人」。

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦昨晚起未回應媒體

總統及立委選舉登記到今天下午五點半截止，國民黨及民眾黨總統參選人侯友宜及柯文哲今都已完成登記，但以公民連署獲得參選總統資...

藍白直播談判「在開玩笑！」郭正亮：想起1999年這一幕也是在君悅

郭正亮表示，重要談判若開直播「簡直是在開大家玩笑！」昨日的會談也讓他想起1999年，章孝嚴代表國民黨，也是在君悅飯店希望宋楚瑜退選情形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。