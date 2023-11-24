趙少康任副手 綠營：藍先鞏固基本盤、操作棄保柯文哲

藍白合破局，國民黨中常會上午通過侯友宜副手提案，由戰鬥藍精神領袖趙少康出線，賴清德台南市競選總部發言人、民進黨團幹事長蔡筱薇直言，本土藍和戰鬥藍結盟，又提韓國瑜任不分區第一名，顯見藍營策略想優先鞏固基本盤，再找機會操作棄保柯陣營。

蔡筱薇指出，「侯趙配」互補性高，侯友宜是藍營本土派，草根形象深植人心且待過警界，趙少康則是對知識藍頗具影響力的意見領袖，更是新黨創黨大老，本土藍和戰鬥藍結盟，有望催出藍營選票。

蔡筱薇分析，趙少康的出線代表藍營把主要對手設定成柯陣營，趙口才跟謀略性強，未來會在議題作戰上牽制柯文哲，配上本土藍的侯友宜、不分區第一的韓國瑜，顯見藍營的目標就是柯文哲，策略上先鞏固基本盤，再找機會操作棄保柯陣營。

蔡筱薇強調，昨天「藍白合」協商情況是憲政史上罕見，破局的結更是被國際社會調侃，對比國民黨、民眾黨的正、副總統候選人拖到最後一刻才出爐，民進黨賴清德、蕭美琴依舊持續走在自己的節奏上，「選對的人，走對的路」，台灣的人民可要睜大眼睛看清楚誰才是最適合的人選。

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