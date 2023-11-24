主打食安 國民黨彰化縣4立委參選人聯合登記
國民黨彰化縣四名立委參選人阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯、鄭俊雄，今天上午由彰化縣長王惠美領軍，由各自支持者簇擁到選委會聯合辦理登記，「凍蒜聲」不絕，他們除全力支持侯友宜參選總統外，並以「彰化食安連線，為您健康把關」做為共同訴求，籲請鄉親支持擊出全壘打。
王惠美說，民進黨執政遇到發生國內重大事件什麼都缺，毫無規劃，執政資源分藍綠，兩岸關係持續緊繃，這樣的執政黨需要下架，拜託大家全力支持侯友宜與國民黨4席立委，才是正確的選擇。
一選區的阮厚爵，選區主要是酪農區，提出「成立畜牧基金 協助酪農升級」政策。 要求進口乳品要產地標示清楚，也不可以鮮乳名稱販售以保護國內生產鮮乳，維護消費者權益及推廣在地鮮食的國產鮮乳。
二選區楊曜聰是牙醫出身，提出「強化進口豬肉 溯源防檢管理」。 2020年蔡政府美國豬肉的開放，民眾認為有萊克多巴胺疑慮的豬肉及內臟等，他們都告訴我們會清楚標示，讓國民可以自主選擇。
三選區現任立委謝衣鳯強調，民進黨政府執政以來，面對農民產銷問題無法有效的解決，對於進口蛋、豬肉標示不清，無法守護國人的健康。因此主張組成彰化食安連線，共同進軍國會為人民的食安把關、推動彰化農業升級也共同守護台灣重要糧倉。」
四選區鄭俊雄表示， 彰化縣是台灣重要的糧倉，各種農產品的產地，但是目前進入超高齡時代，農業也產生缺工的問題，他主張建立移工平台，發展農業科技，紓解農業缺工問題。
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