陳椒華控地政機關便宜行事 導致人民土地界址不當位移

時力立委陳椒華今天與民團在立法院舉行記者會，指台灣地籍圖重測作業實施多年，卻因地政機關便宜行事，造成人民土地界址不當位移，產生諸多問題，甚至造成民眾必須拆屋還地，嚴重損害民眾財產權和居住權。

陳椒華指出，台灣從民國65年推動地籍圖重測，用電子測距經緯儀施測淘汰使用幾十年不凖的舊地籍圖，重測後界址點為點值化座標，便於地籍管理。目前重測筆數共947筆土地，500多萬筆土地因地籍調查表登載不實，反而製造更多界址糾紛和無辜拆屋還地等事件。

陳椒華表示，民眾遭地政機關違法傷害，導致家破人亡的悲劇，違法瑕疵地籍調查程序應撤銷，依法重測補正為正確界址，落實人民財產權。

台灣公民財產權益保障協會顧問洪先生指控，地政機關地籍調查表不勾選圍牆、屋簷等實際經界物，卻勾選參照舊地籍圖或待協助指界，倒行逆向施用登記簿面積調整出虛構界址，扼殺民眾自主指界權、相互協調權、同意權，引發互相交疊衝突糾紛。

洪先生表示，地政機關在沒有法律和授權下，直接將圖解地籍圖數值化，也就是說沒有經過地籍圖重測，直接將舊地籍圖掃描成數值化座標，目前有153筆這樣的土地，這是違法重測，呼籲政府補辦正確的地籍圖。

列席的內政部地政司科長黃鉅富表示，辦理重測有法律依據，符合要件才可重測，相關程序都有依法行事。

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