陳椒華：石化工業不防爆 要求相關主管機關徹查
立法委員陳椒華上午在立法院舉行「石化工業不防爆 公安風險全民買單」記者會，要求相關主管機關徹查。
陳椒華表示，石化工業廠區屬於高風險廠區，過去不時發生氣爆、火災事件、勞動部為保障公安，制定防爆電氣設備使用規範，但竟有驗證單位協助業者造假，提供不合格的防爆電氣設備，安裝至石化廠區中，將無法減低風險進而影響公安。這不僅攸關廠內勞工的生命安全，更攸關鄰近居民的生命、財產及健康問題。
陳椒華表示，原本聲稱「可鍛鑄鐵」材質的防爆功能是一個非常大的問題。早就已停產的「可鍛鑄鐵」材質，怎樣進行ISTI的測試？並指ISTI這家檢驗單位，早在2019年曾遭立委揭發，涉嫌幫東元集團旗下的安柏公司偽造防爆設備證書。
陳椒華質疑，ISTI真的有進行防爆測試嗎？有查證國外廠商可以這樣使用？ 陳椒華並強調，有使用到這些疑似不合格產品的國營企業中油跟台電，職安署應一併調查。中油及台電也應該向外界說明，到底有使用多少這類有問題的防爆電氣設備。
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