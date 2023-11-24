快訊

路透：台灣國防部證實 澳洲軍艦23日通過台灣海峽

靠虧錢的基建救經濟 大陸為何瘋蓋地鐵跟毛澤東塑像？

新光小公主上陣 柯文哲搭檔吳欣盈參選正副總統

參選後首度「回娘家」 蕭美琴：民進黨國會一定要過半

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨副總統參選人蕭美琴今天「回娘家」，拜會民進黨立法院黨團，並與民進黨立委大合照。記者周佑政／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴今天「回娘家」，拜會民進黨立法院黨團，並與民進黨立委大合照。記者周佑政／攝影

民進黨副總統參選人蕭美琴今天「回娘家」，拜會民進黨立法院黨團。蕭美琴表示，她在立法院服務14年期間，曾經有三黨不過半，也有執政黨過半，這兩種型態，在各種政策、政務的推動上，真的是天壤之別；她將與民進黨立委們爭取更多人民的支持，期許「賴蕭配」當選、民進黨國會過半。

民進黨團今天「甲級動員」，迎接蕭美琴重返立法院，蕭美琴一抵達立法院議場外，黨團成員熱烈歡呼高喊凍蒜，蕭美琴接受黨團贈花，隨即也向民進黨立委們「精神喊話」，並進行大合照。

蕭美琴說，今天抱著回娘家的心情，3年半前離開立法院，沒有想像到有一天會以這樣的型態與大家見面。在場許多立委都是多年不見得老朋友，她心情很興奮很激動，但同時也很擔心，因為這幾天不斷有立委告訴她「選情告急」，讓她非常不忍心，也很迫切期待跟立委們在各選區、在基層，爭取更多台灣人民的支持認同。

她說，民進黨立委每一位都是戰將，「我們曾經在這裡攜手作戰」，她在立法院待了四屆，這些年是她不斷在政壇上學習的歷程，有民進黨立委們14年來的相伴，讓她在學習過程中，也能對台灣社會的脈動，對如何推動國家重大政策、貼近民意，有更深刻的認知。

蕭美琴感謝民進黨團，在過去3年半她擔任駐美代表期間，不做她的後盾，讓駐美代表處團隊能向前努力，沒有任何後顧之憂，不論在預算、政策上，甚至國內政壇爭議話題，都有民進黨立法院黨團全力相挺與鼓勵。她今天回到立法院，要跟大家宣誓，「我們過去14年相伴，未來還會有更多相伴的機會」。

針對接下來的選戰，蕭美琴說，國會一定要過半，她在立法院服務期間，曾經有三黨不過半，也有執政黨過半，這兩種型態，在各種政策、政務的推動上，真的是天壤之別，最資深的民進黨團總召柯建銘更能體悟。

蕭美琴表示，未來為了台灣更好，有很多要繼續努力，要以正向陽光來看待台灣的未來，每一位台灣人民都希望國家不斷前進，不是為了權力爭奪算計，「我們要繼續前進」，所有政務的推動也需要執政黨國會過半來相挺與支持。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

2024選戰溫度計／藍白合立委示範區 邱議瑩當選率62.6%、民眾黨曾尹儷苦追

蔡英文台中上香輔選林靜儀 不忘用這個原因推銷蕭美琴

影／賴蕭配成軍 蔡英文讚蕭美琴一流人才

二度表憂心 蕭美琴：回台參選最怕台灣黑暗政治漩渦

相關新聞

新光小公主上陣 柯文哲搭檔吳欣盈參選正副總統

藍白合不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲今天上午11時將前往中央選舉委員會登記參選。至於柯文哲的副手搭檔，在柯營從柯文哲口...

本土藍結盟戰鬥藍? 傳侯友宜搭趙少康登記參選正副總統

「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜決定走自己的路，今天將公布副手，戰鬥藍精神領袖趙少康呼聲最高。國民黨上午十一時舉行中常會通過侯副手案，「侯趙配」被看好是本土藍和戰鬥藍結盟，兩人將扮演雙引擎，和國民黨不分區第一名韓國瑜共同召喚藍軍團結力量，力拚2024總統勝選、國會過半。

侯友宜交往很親的人推薦趙少康 3、4天前決定

「如果真的不能合，就挺起胸膛戰到底，不信公義喚不回，國民黨還是會贏。」

侯友宜念簡訊打壞柯郭劇本？ 王鴻薇：「霸麥」的人起身離開

王鴻薇分析，「在那封簡訊之後，整場峰迴路轉！」，侯友宜此舉，讓原本一直手持麥克風「霸麥」的郭台銘，轉而起身「如廁」離開會場，王鴻薇認為，這封簡訊似乎打壞了柯郭原本擬好的劇本

侯友宜曝光柯文哲簡訊「郭要退選」 黃暐瀚：三方根本就沒有互信

昨（23）日藍白總統參選人侯友宜、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九及國民黨主席朱立倫在君悅飯店進行會談，最終卻毫無共識、不歡而散。會談中，侯友宜公開柯文哲傳的簡訊內容，卻讓柯文哲很生氣。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，「三方根本就沒有互信」。

君悅會談侯、柯砲火交鋒！ 藍白仍無共識 蔡正元怒轟3字

總統大選登記今天將截止，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九及國民黨主席朱立倫，昨（23日）共同於君悅飯點舉行記者會，現場火藥味濃厚，直至結束藍白仍無共識記者會便草草結束，前立委蔡正元便在臉書發文怒轟：「大爛戲！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。