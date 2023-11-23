柯文哲邀侯友宜、郭台銘君悅見 蔣萬安：盼坐下談出好結果

總統大選登記明截止，藍白整合仍陷僵局，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室今天中午發新聞稿，柯文哲正式邀請鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜下午在君悅飯店公開會面，台北市長蔣萬安今下午赴議會總質詢被問到，「柯文哲在君悅等侯友宜，侯市長該去嗎？」蔣萬安說，還有一點時間，當然希望如果可以，大家坐下來談，希望有好的結果。

對於藍白整合，蔣萬安今天上午已經喊話「希望雙方能好好溝通，有好的結果」，對於媒體下午堵問「柯辦今天中午邀侯友宜、郭台銘在君悅飯店會面..」，蔣萬安一開始還問「你說他約在哪裡等？在君悅，喔」，他早上知道好像是說，侯市長有接到簡訊，說柯主席想見面，侯會在馬總統辦公室等。

對於是否認為侯友宜該赴約？蔣萬安說，當然還有一點時間，當然希望如果可以，大家能夠坐下來好好談，都希望有好的結果。 台北市長蔣萬安今下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

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