蔡培慧登記參選投二立委 媽媽心疼女兒「選到都瘦了」
民進黨南投縣第二選區立委蔡培慧上午前往南投縣選委會登記參選，蔡媽媽陳素蘭一路陪同，看到女兒今年3月當選以來，四處為南投鄉親衝建設，她心疼女兒說，「選立委都瘦了」。
蔡培慧表示，自己是南投人，更不怕辛苦，因為在地發展已停滯太久，需要一個有專業有能力的人來好好做事，上任至今已實際爭取110億讓集集線連接彰化高鐵，更協助彰化基督教醫院進駐南投，民生建設也一一到位，短短10個月要拚4年的政績，未來仍會持續努力，讓南投起飛走對的路。
陳素蘭說，她是道地的鹿谷人，並把女兒蔡培慧嫁給南投了，現在很氣看到網路、路上的布條都是滿滿的假消息，看到女兒這麼辛苦，拚到身材都瘦了，實在很不捨，但為了南投的發展，還是支持蔡培慧來為大家服務。
草屯鎮民代表林金潭上午趕在選委會上班時間，第一個完成登記參選南投縣第一選區立委。林金潭表示，他並非政治世家，出來參選是要證明自己實事求是，決不亂開政治支票，畢竟三屆草屯鎮代期間，一向是說到做到，不要為了選舉開台中捷運的支票，因為再花20年也做不到。
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