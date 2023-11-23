快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

蔡培慧登記參選投二立委 媽媽心疼女兒「選到都瘦了」

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
草屯鎮民代表林金潭上午趕在選委會上班時間，第一個完成登記參選南投縣立法委員第一選區。記者黑中亮／攝影
草屯鎮民代表林金潭上午趕在選委會上班時間，第一個完成登記參選南投縣立法委員第一選區。記者黑中亮／攝影

民進黨南投縣第二選區立委蔡培慧上午前往南投縣選委會登記參選，蔡媽媽陳素蘭一路陪同，看到女兒今年3月當選以來，四處為南投鄉親衝建設，她心疼女兒說，「選立委都瘦了」。

蔡培慧表示，自己是南投人，更不怕辛苦，因為在地發展已停滯太久，需要一個有專業有能力的人來好好做事，上任至今已實際爭取110億讓集集線連接彰化高鐵，更協助彰化基督教醫院進駐南投，民生建設也一一到位，短短10個月要拚4年的政績，未來仍會持續努力，讓南投起飛走對的路。

陳素蘭說，她是道地的鹿谷人，並把女兒蔡培慧嫁給南投了，現在很氣看到網路、路上的布條都是滿滿的假消息，看到女兒這麼辛苦，拚到身材都瘦了，實在很不捨，但為了南投的發展，還是支持蔡培慧來為大家服務。

草屯鎮民代表林金潭上午趕在選委會上班時間，第一個完成登記參選南投縣第一選區立委。林金潭表示，他並非政治世家，出來參選是要證明自己實事求是，決不亂開政治支票，畢竟三屆草屯鎮代期間，一向是說到做到，不要為了選舉開台中捷運的支票，因為再花20年也做不到。

南投縣第二選區現任立委蔡培慧上午在大批支持者的陪同下，前往南投縣選委會進行登記參選。記者黑中亮／攝影
南投縣第二選區現任立委蔡培慧上午在大批支持者的陪同下，前往南投縣選委會進行登記參選。記者黑中亮／攝影
立委蔡培慧媽媽陳素蘭一路陪同女兒登記參選，看到她為南投鄉親衝建設，心疼女兒說，「培慧選立委都瘦了」。記者黑中亮／攝影
立委蔡培慧媽媽陳素蘭一路陪同女兒登記參選，看到她為南投鄉親衝建設，心疼女兒說，「培慧選立委都瘦了」。記者黑中亮／攝影
草屯鎮民代表林金潭上午趕在選委會上班時間，第一個完成登記參選南投縣立法委員第一選區。記者黑中亮／攝影
草屯鎮民代表林金潭上午趕在選委會上班時間，第一個完成登記參選南投縣立法委員第一選區。記者黑中亮／攝影
南投縣第二選區現任立委蔡培慧上午在大批支持者的陪同下，前往南投縣選委會進行登記參選。記者黑中亮／攝影
南投縣第二選區現任立委蔡培慧上午在大批支持者的陪同下，前往南投縣選委會進行登記參選。記者黑中亮／攝影

南投 蔡培慧

延伸閱讀

影／賴清德、蔡培慧布條被戳出大鼻孔、缺牙 毀容凶手落網稱好玩

立委要求老農津貼調漲至1萬元 農業部承諾1個月內回應

南投埔里26日免費拔蘿蔔 地點保密到家有苦衷

助南投名間鄉農業供水 蔡培慧爭取3300萬修水池鑿井

相關新聞

政黨會輪替？薛瑞元叫醫界工會代表「賭賭看」今澄清： 只是開玩笑

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨天跟衛福部長薛瑞元舉行交流會議時談到，如果相關訴求不說清楚如何回應，明年選後政黨可能輪替...

平原立委藍內訌 前議員高美珠今退黨登記參選 國民黨送考紀會處理

平地原住民立委選舉，台東縣前議員、國民黨中央委員高美珠今天前往縣府領表登記，表達參選決心。她說，已向縣黨部主委吳秀華表達...

習近平無攻台時間表？蕭美琴：希望是真心誠意

大陸國家主席習近平對美國總統拜登否認有2027年或2035年攻台計畫。民進黨副總統參選人蕭美琴說，願意以善意來看待任何尋...

蔡培慧登記參選投二立委 媽媽心疼女兒「選到都瘦了」

民進黨南投縣第二選區立委蔡培慧上午前往南投縣選委會登記參選，蔡媽媽陳素蘭一路陪同，看到女兒今年3月當選以來，四處為南投鄉...

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

藍白合搭檔參選總統、副總統持續卡關。國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲親自溝通，但對民調專家會議結論、侯柯配還是柯侯配，仍各說各話。前總統馬英九做見證藍白合沒有結果，雙方最後竟還找上鴻海創辦人郭台銘要郭當公親「整合在野」。 郭台銘昨天傍晚突然公布前天（21日）晚上與昨天（22日）上午，柯侯郭三人通話過程的詳細內容。侯友宜今天表示，上午收到柯文哲的簡訊，柯文哲提議，希望雙方今天見個面。侯友宜回應，可以在前總統馬英九辦公室會面，今日他會隨時在馬前總統辦公室等候。藍白、在野整合到最後還上演戲中戲，誰都不願放手承擔破局責任。

藍白郭期約賄選？鄭文燦「開房間」深偽片？ 成立委質詢焦點

立法委員鄭運鵬今在司法及法制委員會質詢法務部長蔡碧仲，問藍白郭等三人計畫合縱連橫，民眾黨主席柯文哲還說是「期約賄選」，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。