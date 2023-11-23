影／台南高喊「綠委全壘打」 賴清德談陳亭妃這件事卻一度口誤

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聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德今天回台南陪6位立委聯合登記，台南市長黃偉哲暨台南市競總主任委員（左二）陪同。記者吳淑玲／攝影
賴清德今天回台南陪6位立委聯合登記，台南市長黃偉哲暨台南市競總主任委員（左二）陪同。記者吳淑玲／攝影

民進黨總統參選人賴清德今回台南陪同6位民進黨立委聯合登記，賴清德逐一為6人披彩帶，也授給球棒象徵全壘打。由於正國會立委陳亭妃的政治盟友是前議長郭信良，派系競合關係緊張，現場互動受關注；賴清德一度口誤把陳亭妃說成2屆議員，賴不太確定轉頭看了一眼，陳亭妃回說「是3屆」，賴也立即改口，隨後並牽起陳的手高喊「總統凍蒜、國會過半」。

賴清德今天與6位尋求連任的立委聯合勢，表示6人都相當優秀，包括陳亭妃從政前曾是新聞工作者，以及16年的國會磨練，不論是國會問政或公督盟評鑑及口袋國會評鑑都是第一名，是雙料冠軍，對基層建設的爭取跟民眾服務都是用心用力。

賴清德說，林俊憲是勞工子弟留美碩士，在美國就積極和海外民主運動團體推動民主運動，回到國內便一生投入政治工作，對台灣的理想和抱負一樣不落人後，不管是在議會表現傑出，或進到國會同樣令人刮目相看，同樣也是國會督盟聯盟及口袋國會評鑑第一名，爭取地方建設和選民服務都用心用力深獲民眾肯定。

賴清德說，王定宇是國安立委，推動國防自主第一號健將，潛艦要繼續興建要有王定宇；郭國文是農家子弟，曾擔任台南縣黨部主委、縣政府行政科長，是國會財經專業立委；林宜瑾是勞工家庭子弟，大學時代就參與野百合學運，出社會第一份工作就是擔任他的國代服務處主任，在議員表現優秀，到國會也是文教專業立委，還有賴惠員等對地方建設和民眾服務都相當用心。

台南市長黃偉哲表示，過去賴清德擔任台南市長時挺著縣市合併預算短缺的問題仍努力建設台南，推動免費長者假牙補助、爭取台積電進駐台南及多項基礎工程建設是現在台南能夠成為國內旅遊第一品牌的重要推手，未來成為台灣總統除了內政經驗豐富還能對外交流成為國際上不能忽視的存在。

黃偉哲說，選舉剩下50天非常激烈，要讓市民感動，努力讓選票集中，不論對方怎麼合，「美德配一定要當選，立委全壘打」，他也從6個立委分別的專業，細數台南市各選區彼此緊密的關係，他表示6個選區缺一不可，「台南市的老市長就要成為新總統，台南市的六位立委也要全壘打」，持續爭取監督把建設完成，讓人民的福祉可以延續，六個立委的聲音團結在一起，爭取建設才會更有力，「美德配一定要當選，立委全壘打」。

賴清德台南競選總部總幹事王永順表示，賴清德非常看重台南，在全台輔選的忙碌行程中回到台南陪同6位立委共同登記。台南6席立委棒棒是強棒，相信能在台南共同擊出「立委全壘打、總統大勝利」的成績。

立委林俊憲揮棒出擊。記者吳淑玲／攝影
立委林俊憲揮棒出擊。記者吳淑玲／攝影
立委陳亭妃將爭取5連霸。記者吳淑玲／攝影
立委陳亭妃將爭取5連霸。記者吳淑玲／攝影
賴清德今天回台南陪6位立委聯合登記，拉起尋求5連霸的立委陳亭妃高喊凍選。記者吳淑玲／攝影
賴清德今天回台南陪6位立委聯合登記，拉起尋求5連霸的立委陳亭妃高喊凍選。記者吳淑玲／攝影

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