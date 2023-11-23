左楠立委藍綠「雙李」對決 李柏毅、李眉蓁同日吉時登記
高雄市立委第三選區（左營、楠梓）國民黨立委參選人李眉蓁與民進黨參選人李柏毅，今早不約而同到選委會辦理登記，選區態勢藍綠對決。原本下午才要登記的李柏毅，配合賴清德下午高雄造勢，另選良辰吉時上午9點先來登記，李眉蓁則是在城隍廟主委父親算的好日子裡，9點半前來登記。
李柏毅接棒劉世芳選左楠立委，他表示，今天原本下午1點要到選委會登記，因民進黨總統參選人賴清德副總統下午會來到高雄，除了陪同在選委會造勢，也會一起去地方拜廟，所以他看了良辰吉時，早上9點先來選委會辦理登記，對緊繃選區會全力以赴。
李柏毅說，左營近日又三度停電，如果對商家造成營業損失、一般市民有損失的話，會要求市府協助進行相關索賠。市長陳其邁要求台電副總說明停電原因，並提出改善措施。
李眉蓁說，父親是城隍廟主委，每次選舉都會幫她算個好日子，由城隍廟安排，時間跟她最合的，可以高票當選。李柏毅前一腳才完成登記，李眉蓁還笑說：真的嗎？我就覺得怎麼會跟他這麼有默契，時間也一樣！選舉的過程，希望大家都平安順利。
李眉蓁表示，民進黨現在全面執政，服務團隊面對對方充足的資源，還是一步一腳印爭取選民認同。這八年來大家日子沒有過得更好，希望選民睜大眼睛，為基層努力，爭取選民認同，在這次選不一樣的候選人。
面對左營近日三度停電事件，李眉蓁說，在左營這樣的蛋黃區內，可以在3天內停電3次，高鐵站是國家門面，停電造成國際及外縣市遊客對高雄觀感不佳。市府不要只是「震怒」，震怒完後的結果如何？如果能求償就一定要向台電求償。
左楠區下屆立委選舉，藍綠形成「雙李」對決，還有「台灣麻將最大黨」黨主席郭璽參選，各自努力爭取選民認同。
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