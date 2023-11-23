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民進黨譏黃國昌：辯論都不敢 頭埋土裡的戰神

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨提名前立委黃國昌為不分區立委。本報系資料照
民眾黨提名前立委黃國昌為不分區立委。本報系資料照

民眾黨提名前立委黃國昌不分區立委。民進黨發言人林楚茵今天再問黃國昌，面對九二共識、重啟服貿、高虹安爭議都避而不答，連民進黨不分區立委提名人王義川邀請不拘任何時間、地點、形式的「國家發展方向」辯論，已超過一周，黃國昌同樣不回覆，根本就是把頭埋在土裡的戰神。

林楚茵指出，請黃國昌進廚房就不要怕熱，勇敢面對，畢竟同樣是不分區立委提名人，公開政策論辯是民主常態，既然一再迴避，今天就再提出三問，請黃國昌回應釋疑。

林楚茵表示，黃國昌曾在時代力量的會議上拍桌大罵，「若時力要靠柯文哲站台，這算什麼第三勢力？」請問黃國昌，現在不用拍桌大罵，就可以晉升為民眾黨的不分區立委安全名單，這又算什麼勢力？難道是黑勢力？

林楚茵說，也要請問黃國昌，曾說過不會全黨瞎挺一人，但過去不僅對時代力量前主席徐永明收賄未置一詞，也對柯文哲及民眾黨的黑金貪腐爭議輕輕放下、視而不見，這樣雙標以對，假裝看不見也沒發生過，實在離譜。

林楚茵指出，柯文哲對「九二共識」定義始終不明，而且說詞反覆、甚至自我矛盾多變，黃國昌難道也要裝不知道「九二共識」嗎？呼籲黃無可迴避，應向國人說清楚立場。

黃國昌 林楚茵 不分區立委

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