【專家之眼】中國大陸在中東的重要角色

最近不少伊斯蘭國家外長訪問北京，討論以哈戰爭，凸顯了大陸在中東地區的地位，但是否真的能發揮多大的效果，已引起國際社會的高度重視。

此次阿拉伯與伊斯蘭國家外長代表團，共有沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、印尼與巴勒斯坦外長，以及伊斯蘭合作組織等，陣容浩大，幾乎涵蓋所有阿拉伯與伊斯蘭的重要國家。此行的主要目的，就是希望北京能協助處理以哈衝突，相關中外媒體也以「中國中東高峰會」稱之，此乃國際形勢再度給予北京的一個大好機遇。當前大陸積極表態促進中東和平，當然是看準了風向，並處於政治正確的地位，以便強化其國際影響力。

而中方的優勢，首先當屬傳統無神教的立場。中東地區的紛亂，大半都是因為宗教的歧異所產生，從十字軍東征到911事件，無一例外，主因這些相關的猶太教、伊斯蘭教與基督教都屬一神教，相互難以融合。相對的，中國的儒釋道，多元和諧，同時注重世俗而非超驗，因而減少了宗教之間的矛盾，也避免了宗教與政治之間的對立，自然可以在中東地區處於較超然的立場。日前，習近平主席還邀集另外四位金磚國家領導人，針對以哈戰爭舉行視訊峰會，積極推動停火止戰建議。

此外，傳統上，基於地緣與文化的關係，中國與中東地區的政治瓜葛甚少，多半在貿易與能源方面的交易係比較深厚。但因近年來的一帶一路倡議，使得中東地區的重要性日益增加。因而，在2021年9月美國撤出阿富汗之後，今年三月，中方積極努力促成了調解沙烏地與伊朗的長期世仇關係，強化了北京在該地區的影響力。此外，中方和以色列以及巴勒斯坦的關係均佳，再加上是聯合國安理會常任理事國，自然凸顯其調停者角色。

但是，自二戰以來，中東地區就是美國重要的勢力範圍，其影響力無遠弗屆，這些國家在軍事更是依賴美國。相對的，可能因為沙伊的和談與建交，激發了美方積極促成沙烏地阿拉伯和以色列的和解，以便促成中東的和平，但適得其反。

由此可見，雖然中國在經濟上對中東國家產生一些影響力，但在軍事上美國還是占據絕對優勢。而以哈戰爭爆發後，由於美方積極支持以色列，自然缺乏和談的中立角色，而中方至今並未譴責哈瑪斯，只主張以色列的自衛權，兩國立場相去甚遠。

在當前，以哈戰爭正方興未艾之際，最重要的就是人道救助，在這方面卡達的角色極為重要，現已積極穿梭，看似有達成初步協議來拯救人質的機會。而北京對此好似難以發揮作用，但若日後交戰雙方都有意停火，那就是北京大顯身手的好機會。