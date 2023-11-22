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黃珊珊深夜貼文：柯文哲將以民眾黨總統參選人拚戰到底

藍白合卡關 協商大限倒數計時 侯友宜競總開幕延期

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
侯友宜全國競總原定11月23日上午開張，眼見藍白合協商卡關，23日將只辦拜拜祈福進駐，沒有大型活動，開幕日確定延期。記者施鴻基／攝影
侯友宜全國競總原定11月23日上午開張，眼見藍白合協商卡關，23日將只辦拜拜祈福進駐，沒有大型活動，開幕日確定延期。記者施鴻基／攝影

國民黨總統參選人侯友宜的全國競總坐落在新北市，距新北市政府約300公尺，展現侯從新北奠基、放眼全國企圖心。侯友宜全國競總原定11月23日上午開張，眼見藍白合協商卡關，23日將只辦拜拜祈福進駐，沒有大型活動，開幕日確定延期。侯友宜競辦議題組召集人柯志恩說，競辦何時開張就看最後藍白合發展了。

記者今天深夜直擊位於新北市板橋區文化路、新府路口的競總，臨時建物硬體、造景大致完成，因藍白合協商前景未卜，參選人肖像帆布看板還沒放上，「2024 台灣再出發」主視覺已點亮， 23日拜拜要用的桌子已備妥。

對照毗鄰的新北耶誕城熱鬧氣氛，因藍白合瀕臨破局，侯競總外帶有一股「悶」的氣息，室內擺著不少紅色塑膠椅，布置、陳設走簡約風。

據了解，侯競總多數人員仍會在縣民大道原辦公室辦公，競總將作為對外接待與記者會場合，及後援會集結空間。

協商時間所剩不多，藍白合仍卡關，牽動非綠選民情緒。柯志恩今天主持侯辦記者會，霸氣對柯文哲喊話「一句話，柯市長你到底要不要！」今晚柯文哲競選幹事黃珊珊臉書寫「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」雙方隔空交戰，對此柯志恩說「她（指黃珊珊）不是柯文哲！」

侯友宜全國競總原定11月23日上午開張，眼見藍白合協商卡關，23日將只辦拜拜祈福進駐，沒有大型活動，開幕日確定延期。記者王慧瑛／攝影
侯友宜全國競總原定11月23日上午開張，眼見藍白合協商卡關，23日將只辦拜拜祈福進駐，沒有大型活動，開幕日確定延期。記者王慧瑛／攝影
侯友宜全國競總原定11月23日上午開張，眼見藍白合協商卡關，23日將只辦拜拜祈福進駐，沒有大型活動，開幕日確定延期。記者施鴻基／攝影
侯友宜全國競總原定11月23日上午開張，眼見藍白合協商卡關，23日將只辦拜拜祈福進駐，沒有大型活動，開幕日確定延期。記者施鴻基／攝影

藍白合 柯文哲

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