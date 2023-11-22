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緬北情勢升溫 外交部呼籲當地國人與代表處聯繫
由緬甸武裝勢力組成的「三兄弟聯盟」近期打出「反電詐」和「反叛變」的旗幟在緬北進軍，情勢逐漸升溫，外交部呼籲滯留當地國人，包含受困詐騙園區國人儘速與我國駐緬甸代表處聯繫，以利駐處提供必要協助。
據報導，三支緬甸少數民族的武裝力量，包括果敢華人的「果敢（緬甸）民族民主同盟軍」（MNDAA）、若開人的若開軍（AA）和德昂族的「德昂民族解放軍」（TNLA）三支武裝組成的「三兄弟聯盟」，近期打出「反電詐」和「反政變」的旗號，向果敢核心地區進軍，並占領多個城鎮，和軍事據點。
鑒於緬甸北部地區持續動亂，近期並有升高趨勢，外交部呼籲滯留當地國人儘速與我國駐緬甸代表處聯繫。
外交部指出，在緬國人可撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話（+95-9-257-257-575），或由在台家屬撥打外交部「旅外國人緊急服務專線電話」：0800-085-095，或聯絡內政部警政署通訊軟體Telegram設立的海外人口販運被害人救援帳號「@cib8585」（刑事局幫我幫我）」，以利政府提供必要協助。
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