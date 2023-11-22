挪威自由黨主席梅比：盼在台北再次設立代表處

蔡英文總統今天接見挪威國會外交國防委員會第二副主席暨自由黨主席梅比（Guri Melby）訪問團，她感謝梅比持續支持台灣國際參與，她並表示，台灣與挪威共享民主、自由等價值，期盼持續開拓交流機會、深化夥伴關係，共同為全球發展做出貢獻。梅比說，她在國會提出許多建議，其中之一就是希望可以在台北再次設立代表處。

蔡總統表示，梅比是挪威外交國防委員會第二副主席，也是自由黨主席，她很高興今天在總統府接待梅比及自由黨的重要幹部。梅比此次率團訪問台灣，也是時隔12年，再次有挪威國會議員接受官方邀請來訪，格外具有意義。她要向訪團表達最誠摯的歡迎。

蔡總統提到，梅比長年關注國際人權議題，不僅在香港反送中運動期間前往香港聲援，支持香港人捍衛自由、民主和法治的權利，也向諾貝爾委員會提名全體香港人競逐2020年諾貝爾和平獎。梅比對於理念的堅持和行動力，令人敬佩。

蔡總統指出，梅比也十分關心台灣議題，她要感謝梅比持續支持台灣的國際參與，也在挪威國會提案，要求挪威政府以實際行動支持台灣。期待未來在梅比的支持下，台灣及挪威能深化夥伴關係，共同為全球的發展做出貢獻。

蔡總統說，近年來，台灣積極推動綠能產業，這正是挪威的強項。上周，我方經濟部也組團前往挪威參與「台挪離岸風電論壇」。這是台灣與挪威歷來規模最大的經貿合作案，希望雙方能一起創造更多合作成果。

蔡總統表示，台灣與挪威共享堅守民主、自由等價值，相信梅比主席及訪賓們此次來訪，將更深入了解台灣，也為彼此雙邊合作持續開拓交流的機會。最後，祝福訪團行程順利，收穫滿滿。

隨後梅比表示，在不穩定性持續升高的世界，生活在民主體制下的人口愈來愈少，因此不能忽視彼此所珍視的價值。她對於台灣的民主在短時間內發展如此快速，印象深刻，台灣達成了許多國家努力追求的目標，那就是讓台灣人民不僅可以活在民主價值之下，也享有基本人權與經濟發展，並確保人民生活自由。

梅比指出，自由世界的主要任務之一，就是要協助台灣維護其民主和自由，這也是訪團此行來訪的主要目的之一。對於包括挪威在內的多數歐洲國家而言，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，讓人更清楚威權體制國家能做出什麼樣的舉動，也更加了解當依賴這樣的威權政體，會變得多麼脆弱。

梅比說，全球貿易促進經濟發展及技術移轉，使許多人得以脫離貧困，但也必須意識到隨之產生新的經濟依賴。她認為，應確保威權體制國家無法利用此經濟依賴作為改變全球秩序的工具，解方是必需減少對威權體制國家的依賴，並加強與台灣等民主國家的關係。

梅比指出，她在國會提出許多建議，其中之一就是希望可以在台北再次設立代表處；她也促請挪威政府支持台灣參與全球應對氣候變遷的行動，呼籲讓台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」。支持台灣捍衛民主及強化台灣與挪威關係的最好辦法，就是強化彼此在外交與經濟上的連結。

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