立院司委會今審監察院預算 綠委質疑人權委員會獨立性
立法院司法及法制委員會今天審查113年監察院相關預算案，民進黨立委林淑芬質疑，連人權案件的陳情，都要先經過監察院，再交給人權委員會，國家人權業務的獨立性頗受質疑。
林淑芬指出，人權委員會本應獨立運作，卻連獨立陳情機制都沒有。根據人權委員會網站公告，陳情方式包括到監察院的陳情受理中心陳情、經由監察院陳情信箱以網路方式陳情等，都需要透過監察院。
林淑芬質詢，今年7月人權委員會提出2023年到2026年的中程策略計劃，其中有21項人權議題，但都很抽象，未提出具體、可衡量的KPI，也未設定時程節點，看不出相對應資源預算支持，也無法說明哪些人權委員將來要執行的策略計劃等。
監察院秘書長李俊俋答詢，這份國家人權委員會中程計畫2023年到2026年，是今年8月才做出來，今年工作就是要分年、分期，整理預期目標，下半階段會開始處理分年、分期如何實現目標，盼以書面報告再向委員會報告。
民進黨立委江永昌提案指出，監察院現址是過去的台北州廳廳舍，1998年公告為國定古蹟，但北翼廳舍卻未被列入，盼監察院儘速會同相關單位，啟動文資審議。
江永昌表示，監察院目前依「準古蹟」方式管理及維護北翼廳舍，但考量對原台北州廳舍的完整保存，應盡速會同相關機關啟動文資審議。有鑑於此，對於監察院明年歲出預算「一般行政」項下的「基本工作維持」編列5334萬4千元，要求凍結20萬元，待監察院3個月內就「監察院北翼廳舍之保存維護及辦理文化資產評估之規劃」向司委會提出書面報告後，始得動支。
經監察院人員溝通，允諾妥善處置後，江永昌同意不予凍結預算，但要求監察院要有積極作為。今天司委會審議時，在場立委、官員無異議，召委林思銘裁示通過該主決議案。
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