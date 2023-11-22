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台灣基進酸民眾黨不分區 黃珊珊、黃國昌都是回收政客

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進黨主席王興煥。記者邱德祥／攝影
台灣基進黨主席王興煥。記者邱德祥／攝影

民眾黨今天公布不分區立委名單，台灣基進黨主席王興煥表示，排名前二的台北市前副市長黃珊珊、時代力量前立委黃國昌都是資源回收政客，說得好聽是有實務經驗，但在政界都是出了名的「跳槽專業戶」，拚命為自己找戰場而不惜背棄理念的政客。

民眾黨主席柯文哲下午公布不分區立委提名名單，前8名依序為黃珊珊、黃國昌、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、花蓮縣藥師公會林憶君、媒體人張啟楷。

王興煥透過新聞稿表示，民眾黨公布不分區立委參選人名單，排名前二全是資源回收政客，包括親民黨主席宋楚瑜的愛將黃珊珊，還有不加蔥就不會問政的實力派演員黃國昌，台灣民眾黨已經成立超過四年，從未走出自己的價值，反而是到處資源回收他黨政客，讓人感到憂心。

王興煥指出，民眾黨這份不分區名單亮相，稍微為大眾所知的幾位，說得好聽是有實務經驗，但在政界都是出了名的「跳槽專業戶」，沒有核心價值、拚命為自己找戰場而不惜背棄理念的政客，呈現民眾黨一貫「短期利益優先、長遠價值擺一邊」的政黨質感。

王興煥再指，民眾黨日前鬧出徐春鶯的風波，遭到台灣基進踢爆為統戰中配，中配並非不能參政，但是對於有統戰背景的中配，台灣社會民意已經表現出排山倒海的拒斥，民眾黨有責任向大眾解釋，為何後來縮了不敢提徐春鶯，依然出現另一名「google不到」、「背景經歷不明」的中配。

王興煥強調，台灣是民主社會，因此在提名候選人時，應該向社會如實解釋學此人的經歷，還有代表的領域和核心價值，更應該檢視其對台灣忠誠程度，不能毫不考慮地「為提中配而提中配」，這樣對台灣社會、新住民族群都不公平，民眾黨欠社會一個交代。

王興煥表示，民眾黨的不分區立委名單，甚至出現新竹市長高虹安在資策會的前主管洪毓祥，因為違法兼職未申報而遭到開除，高虹安涉嫌貪汙犯罪事實人證物證確鑿，而且犯後態度不佳，檢察官已經在起訴書請法官如實量刑，不應減刑或緩刑，目前法院還在審理中，可能要面對7年徒刑。

王興煥說，民眾黨除了名稱是山寨之外，就連不分區立委名單也欠缺原創性，宛如廉價組合肉、拼裝車，甚至還有產地標示不明的成份，「台灣社會豈可容忍連泡麵的成份標示都清楚過政黨提名立委人選？奉勸民眾黨出來講清楚說明白，不要再欺騙選民了。」

台灣民眾黨 不分區立委 黃國昌

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