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賴蕭配拍定裝照 蕭美琴提醒趕快輸出：很多人在要

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供

民進黨總統參選人賴清德昨天與副手搭擋蕭美琴前往中選會登記完成，今天競選團隊發布「賴蕭配」定裝照。競選總部發言人郭雅慧表示，拍攝接近尾聲，蕭美琴還不忘提醒照片要趕快輸出，因為「很多人都在要」。

今天定裝照由蕭美琴先拍攝，隨後賴清德也抵達攝影棚，一見到蕭美琴就稱讚「我有看到妳的美照」。隨後兩人便合體拍攝，除了西裝之外，也換上棒球外套，手持加油棒、毛巾，更別上「選對的人，走對的路」貓派狗派大團結徽章及手版等各式道具。郭雅慧也透露，拍攝中攝影師希望蕭美琴比出「手指愛心」，蕭美琴笑回「好像在數錢」，整個拍攝棚充滿笑聲。

郭雅慧表示，蕭美琴曾任立委，赴任駐美代表後，外交工作成果亮眼，地方立委參選人引頸期盼，已經有人迫不及待換上與蕭美琴合體的看板。截至目前為止，只有賴清德與蕭美琴確定登記參選，而「賴蕭配」成軍強強聯手，也讓黨內立委參選人相當振奮，爭相邀請拚選戰下半場，盼蕭美琴用專業、穩健的形象為選情加分，力拚最後勝利。

民進黨高層今天也透露，蕭美琴的輔選能量非常充沛，個人特質也非常鮮明，支持度的年齡層跨得也很廣，未來會依照蕭的特質安排輔選行程。

民進黨高層也說，蕭美琴能吸引的不只是年輕選票，相信蕭美琴到菜市場也會受到很大的歡迎，相對於民進黨傳統弱勢的地區，蕭美琴到當地的反應一定也非常好，蕭未來會跟賴清德分進合擊，不會只限定蕭去搶攻年輕人。

民進黨高層也表示，從氛圍上看，蕭美琴回台灣的反應很正面，日前蕭參選演說很動人，很多國際上的領袖也都公開表達對蕭美琴的支持，除了是對蕭美琴的支持，也是在回應在野黨對「賴蕭配」的批評。

民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴拍攝定裝照。圖／賴清德競選總部提供

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