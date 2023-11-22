快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

昔日部屬曝蕭美琴溫暖性格 趙怡翔：總統大選選能力也選人格

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員、民進黨總統參選人賴清德競辦發言人趙怡翔今天臉書表示，蕭美琴是一個很溫暖的人，總統大選是選能力也是選人格，相信蕭將帶來更有溫度的領導風采。圖／取自趙怡翔臉書
台北市議員、民進黨總統參選人賴清德競辦發言人趙怡翔今天臉書表示，蕭美琴是一個很溫暖的人，總統大選是選能力也是選人格，相信蕭將帶來更有溫度的領導風采。圖／取自趙怡翔臉書

2024總統大選民進黨副總統人選蕭美琴過去曾擔任駐美大使，外交經驗豐富，外界認為蕭的投入為民進黨加了不少分，過去在美國服務曾與蕭共事的北市議員趙怡翔表示，蕭美琴提拔他進入民進黨國際部，蕭是個很溫暖的人，總統大選選能力也是選人格，相信蕭將帶來更有溫度的領導風采。

趙怡翔表示，當年提拔他進入民進黨國際部服務的就是正在擔任立委的蕭美琴，也意外開啟了他的國際生涯，有人認為問他太年輕接任該職務，蕭以他自身例子為例，25歲就擔任國際部副主任、隔年任主任，「只要有能力，年齡絕對不是問題。」

趙怡翔說，蕭美琴也最能理解年輕人會希望投入地方選舉、接受民意洗禮，給他許多寶貴的意見與建議，當時蕭還告訴她，投入選舉最辛苦的是周末，當時他還不信，「但這就是我現在人生。」

趙怡翔說，蕭美琴對所有同仁都展現出溫暖一面，2020年冬天，當年因全球疫情關係，即便聖誕節能放長假，代表處同仁也無法返國與家人共度，蕭特別從台灣進口好幾箱台灣美食及小型空氣清淨器，直到深夜在一袋一袋分裝給大家，作為聖誕節禮物，她還附上一張親簽聖誕卡片。

趙怡翔說，蕭的專業能力已經一再被證明，在任期間完成了21世紀貿易協定等多項「不可能任務」，現在出來選舉連美國、日本前資深官員及國際學者都公開肯定，他覺得這些小故事同樣有意義，因為選舉不單是選能力也是選人格，而蕭具有堅定與溫暖的個性，未來將帶來更有溫度的領導風采。

趙怡翔 蕭美琴

延伸閱讀

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

「賴蕭配」北台南競總下月成立 動員逾5000人造勢

藍白合掩護了賴蕭配？ 黃智賢：藍營還未意識蕭美琴殺傷力

趙怡翔：賴蕭配當選將提升台灣國際合作

相關新聞

民眾黨不分區立委先簽離職書 藍質疑不聽話黨出手「幫辭」？

民眾黨中央委員會昨天（21日）通過不分區立委提名名單，由民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前時代力量立委黃國昌領銜，共提名34人，民眾黨自行預估安全名單應為8席。 為擴大多元參與，民眾黨在不分區立委提名人施行「2年任期制」，傳出民眾黨不分區立委被提名人必須先簽下親筆簽名的「離職書」交予民眾黨中央保管，以避免相關人戀棧，同時使「2年任期制」得以貫徹。國民黨基層質疑民眾黨不分區立委提早簽下的離職書，等同是上繳的投名狀、黨中央種下的生死符，不聽話就可能出手「幫辭」不分區立委。

士北泛藍開直播談整合無共識 吳思瑤：上梁不正下梁歪

北市第一選區（士林、北投）立委選舉，泛藍分裂，國民黨參選人張斯綱與新黨參選人侯漢今公開會商近50分鐘無共識，決定擇期再談...

民眾黨連江立委參選人曹爾凱完成立委參選登記

民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱今請黨部協助到縣選委會登記，他參選主要政見包括權力輪替常態化、醫療轉診制度化、落實還地於民政...

「賴蕭配」北台南競總下月成立 動員逾5000人造勢

總統選戰選情日趨白熱化，民進黨總統參選人賴清德及副手前駐美代表蕭美琴北台南競選總部下月17日將在新營成立，當天將舉辦逾5...

消防員登記參選嘉義市立委 至今4人完成登記

台南市消防員林智勳今天下午在台灣雙語無法黨部人員幫他到嘉義市選委會辦理參選立委登記。目前完成嘉義市立委登記有國民黨張秀華...

吳音寧登記參選立委大跳「510之歌」明4選區女將合體造勢

2024總統、立委參選登記昨起登記到11月24日，民進黨彰化縣第三選區參選人吳音寧今天在選區10鄉鎮鄉親的陪同下前往彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。