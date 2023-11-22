昔日部屬曝蕭美琴溫暖性格 趙怡翔：總統大選選能力也選人格

2024總統大選民進黨副總統人選蕭美琴過去曾擔任駐美大使，外交經驗豐富，外界認為蕭的投入為民進黨加了不少分，過去在美國服務曾與蕭共事的北市議員趙怡翔表示，蕭美琴提拔他進入民進黨國際部，蕭是個很溫暖的人，總統大選選能力也是選人格，相信蕭將帶來更有溫度的領導風采。

趙怡翔表示，當年提拔他進入民進黨國際部服務的就是正在擔任立委的蕭美琴，也意外開啟了他的國際生涯，有人認為問他太年輕接任該職務，蕭以他自身例子為例，25歲就擔任國際部副主任、隔年任主任，「只要有能力，年齡絕對不是問題。」

趙怡翔說，蕭美琴也最能理解年輕人會希望投入地方選舉、接受民意洗禮，給他許多寶貴的意見與建議，當時蕭還告訴她，投入選舉最辛苦的是周末，當時他還不信，「但這就是我現在人生。」

趙怡翔說，蕭美琴對所有同仁都展現出溫暖一面，2020年冬天，當年因全球疫情關係，即便聖誕節能放長假，代表處同仁也無法返國與家人共度，蕭特別從台灣進口好幾箱台灣美食及小型空氣清淨器，直到深夜在一袋一袋分裝給大家，作為聖誕節禮物，她還附上一張親簽聖誕卡片。

趙怡翔說，蕭的專業能力已經一再被證明，在任期間完成了21世紀貿易協定等多項「不可能任務」，現在出來選舉連美國、日本前資深官員及國際學者都公開肯定，他覺得這些小故事同樣有意義，因為選舉不單是選能力也是選人格，而蕭具有堅定與溫暖的個性，未來將帶來更有溫度的領導風采。

商品推薦