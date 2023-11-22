士北泛藍開直播談整合無共識 吳思瑤：上梁不正下梁歪

北市第一選區（士林、北投）立委選舉，泛藍分裂，國民黨參選人張斯綱與新黨參選人侯漢今公開會商近50分鐘無共識，決定擇期再談。拚連任的民進黨立委吳思瑤說，兩人直播談整合，談來談去不知所云，直呼上梁不正下梁歪，侯柯配不配、藍白合不合，兩人幾乎就是復刻、翻版，「熱中權力競逐，與人民漸行漸遠。」

吳思瑤表示，上梁不正下梁歪，侯柯配不配、藍白合不合，就跟今天兩位的立委參選人彼此喊話、互相叫囂一樣，幾乎就是復刻的翻版。

她說，投入選戰已久，張斯綱、侯漢廷不談理念，只談分贓，他們提不出政見，只把選舉作為獲得權力的途徑，把人民當作政治博弈的工具。平時沒有互信基礎，選舉最後關頭再來為整合而整合，有人想霸王硬上弓、有人在情緒勒索，都是歹戲拖棚。

吳思瑤指出，士林北投的選民，已經厭棄了這種權利的遊戲，也看膩了這樣魔鬼的交易。她尊重張斯綱、侯漢廷的決定，他們合不合作，不是她的關心，也不是人民的關切。只是很遺憾，沒有看見他們關心人民與在地，只搏聲量不做實事，參選提不出願景，只會抹黑攻訐。

她提到，自己專業問政表現、扎實在地服務，都是爭取連任最大的利基，北投天母的公民朋友都是她勝選後盾。「我處變不驚，也無所畏懼，不管是一對一或是多打一，吳思瑤都做好萬全的準備。我拚故我在，每一天都全力以赴，守住北投天母珍貴一席。」

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