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民眾黨連江立委參選人曹爾凱完成立委參選登記

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱今天委由縣黨部主任高愷伶、活動部長簡俊德代表，前往縣選委會辦理參選登記。圖／曹爾凱辦公室提供
民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱今天委由縣黨部主任高愷伶、活動部長簡俊德代表，前往縣選委會辦理參選登記。圖／曹爾凱辦公室提供

民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱今請黨部協助到縣選委會登記，他參選主要政見包括權力輪替常態化、醫療轉診制度化、落實還地於民政策、落實兩岸和平經貿區、落實興建南北竿大橋，全力爭取鄉親認同。

曹爾凱因近日在台另有要公，今天上午10點委由縣黨部主任高愷伶、活動部長簡俊德代表，前往縣選委會辦理參選登記，經繳驗相關證件及繳交20萬元，核對無誤後完成登記，成為民眾黨首位在馬祖競選公職的參選人。

曹爾凱現任民眾黨連江縣黨部主委，畢業於政治大學政治系，曾經營曹爾凱律師事務所。他是前民政局長曹爾元的胞弟，曹爾凱此番將對上國民黨現任立委陳雪生、民進黨立委參選人李問。

民眾黨提名參選連江縣立法委員的曹爾凱今天委由縣黨部主任高愷伶（左二）、活動部長簡俊德（左一）代表，前往縣選委會辦理參選登記。圖／曹爾凱辦公室提供
民眾黨提名參選連江縣立法委員的曹爾凱今天委由縣黨部主任高愷伶（左二）、活動部長簡俊德（左一）代表，前往縣選委會辦理參選登記。圖／曹爾凱辦公室提供

曹爾凱 民眾黨 選委會

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