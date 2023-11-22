民眾黨連江立委參選人曹爾凱完成立委參選登記
民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱今請黨部協助到縣選委會登記，他參選主要政見包括權力輪替常態化、醫療轉診制度化、落實還地於民政策、落實兩岸和平經貿區、落實興建南北竿大橋，全力爭取鄉親認同。
曹爾凱因近日在台另有要公，今天上午10點委由縣黨部主任高愷伶、活動部長簡俊德代表，前往縣選委會辦理參選登記，經繳驗相關證件及繳交20萬元，核對無誤後完成登記，成為民眾黨首位在馬祖競選公職的參選人。
曹爾凱現任民眾黨連江縣黨部主委，畢業於政治大學政治系，曾經營曹爾凱律師事務所。他是前民政局長曹爾元的胞弟，曹爾凱此番將對上國民黨現任立委陳雪生、民進黨立委參選人李問。
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