「賴蕭配」北台南競總下月成立 動員逾5000人造勢

民眾黨中央委員會昨天（21日）通過不分區立委提名名單，由民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前時代力量立委黃國昌領銜，共提名34人，民眾黨自行預估安全名單應為8席。 為擴大多元參與，民眾黨在不分區立委提名人施行「2年任期制」，傳出民眾黨不分區立委被提名人必須先簽下親筆簽名的「離職書」交予民眾黨中央保管，以避免相關人戀棧，同時使「2年任期制」得以貫徹。國民黨基層質疑民眾黨不分區立委提早簽下的離職書，等同是上繳的投名狀、黨中央種下的生死符，不聽話就可能出手「幫辭」不分區立委。

2023-11-22 16:12