「賴蕭配」北台南競總下月成立 動員逾5000人造勢
總統選戰選情日趨白熱化，民進黨總統參選人賴清德及副手前駐美代表蕭美琴北台南競選總部下月17日將在新營成立，當天將舉辦逾5000人造勢大會，為「賴蕭配」拉抬氣勢。
賴清德、蕭美琴北台南競選總部與立委賴惠員新營服務處同辦公處，賴惠員今與市議員沈家鳳、余柷青、蔡麗青、陳秋宏、黃肇輝等人開會討論競總成立籌備事宜。
與會人士認為，「賴蕭配」成軍獲好評，尤其在賴清德和蕭美琴的大台南本命區，更應該展現強大動員造勢能量，會中議决將在下月17日下午3點舉辦成立大會。
至於造勢大會地點，目前考慮在新營長勝營區公園及長榮路某原駕駛班場地，將於國安維安人員討論勘查後擇一決定。會場座位將採各選區議員區塊分布方式安排。
賴惠員表示，廣義來説，賴清德、蕭美琴都算是台南人。為展現台南人團結一致的氣魄，北台南這場總部成立絕對不能漏氣。
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