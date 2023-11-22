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消防員登記參選嘉義市立委 至今4人完成登記

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣雙語無法黨部人員持林智勳相關資料到嘉義市選委會辦理登記。圖／讀者提供
台灣雙語無法黨部人員持林智勳相關資料到嘉義市選委會辦理登記。圖／讀者提供

台南市消防員林智勳今天下午在台灣雙語無法黨部人員幫他到嘉義市選委會辦理參選立委登記。目前完成嘉義市立委登記有國民黨張秀華、小民參政歐巴桑聯盟陳玥妗、無黨簡明廉及林智勳等4人。

今天下午臺灣雙語無法黨部人員持林智勳相關資料到嘉義市選委會幫忙辦理登記，林智勳43歲，嘉義大學森林系學士，98年消防特考班，目前任職於台南市消防局。

據悉臺灣雙語無法黨全國預計提名10名候選人，以政黨票為主，基本上競選期間不會有活動，黨部係由網路上下載相關表格後，持林智勳參選相關資料幫忙完成登記手續。

目前完成嘉義市立委登記有4人，分別為國民黨張秀華、小民參政歐巴桑聯盟陳玥妗、無黨簡明廉及臺灣雙語無法黨林智勳。另外民進黨王美惠、無黨籍蔡松義也將於周五辦理登記，使得這次嘉義市立委選戰愈來愈熱鬧。

嘉義 歐巴桑聯盟 張秀華

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