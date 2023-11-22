吳音寧登記參選立委大跳「510之歌」明4選區女將合體造勢

2024總統、立委參選登記昨起登記到11月24日，民進黨彰化縣第三選區參選人吳音寧今天在選區10鄉鎮鄉親的陪同下前往彰化選委會登記，民進黨四名女力都正式登記完成，明天將合體「女力戰隊」舉辦誓師大會，行政院副院長鄭文燦前來站台。

吳音寧今早登記參選，陪同鄉親們高喊「凍蒜」，並致贈菜頭、蒜苗、包子、粽子等吉祥物，祝福吳音寧高票當選，吳音寧團隊在選委會大樓前，大跳自創曲「510之歌」，現場氣氛相當熱烈。

吳音寧說，「藍白合還在喬，我們台灣隊很早就整好隊，衝刺出發了。」她說，若有機會當選，將推動產業有發展、地方有建設、社會有福利、文教有進步、台灣有未來等五大面向政見。包括爭取設置國家級農產物流交易園區、改善農水路及灌排系統、放寬農保強制退保規定、爭取更多文教經費、支持新住民多元文化等，並堅持台灣主權獨立、提升糧食自給率等。

彰化縣黨部主委楊富鈞說，正式登記後，代表選戰進入倒數階段，明天民進黨提名的4名參選人會一起在賴清德彰化縣競選總部進行聯合造勢，期盼鄉親支持順利當選，明年一起進軍立法院為鄉親爭取建設。 民進黨彰化縣第三選區參選人吳音寧今天在選區10鄉鎮鄉親的陪同下前往彰化選委會登記。圖／吳音寧競選總部提供

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