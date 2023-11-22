民團今頒法立委再生能源貢獻獎 藍綠白黃立委都入列

台灣再生能源推動聯盟等民間團體發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，得獎立委包括民進黨立委賴瑞隆、洪申翰、蘇治芬、郭國文、邱志偉、伍麗華，國民黨立委孔文吉，民眾黨立委陳琬惠、吳欣盈，時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華。

陳琬惠表示，自己長期關心宜蘭地熱發展，地熱發展受到很多法規限制，因此再生能源修法時也很關切，若要務實提高再生能源使用與建設，就要把再生能源發展分出層次、訂定合適制度，並讓資源投入正確項目，依據這些資源，需有合適管道和制度做為配套去施行，過度倉促的大規模綠能建設，恐造成更多問題。

陳琬惠指出，要務實發展綠能產業，必須要有企業獲利透明制度，否則像台鹽綠能這樣的事件不斷傳出，反而對綠能產業發展有所影響。吳欣盈表示，她每個會期都會提出再生能源預算案，包含地熱、海洋能、屋頂光電、用電大戶條款、綠電資訊公開等，她來自產業界，深知國際供應鏈RE100（百分之百再生能源）要求，台灣必須儘快趕上，否則就會失去國際競爭力，將持續推動再生能源。

賴瑞隆表示，再生能源發展是明確且重要的政策，2022年綠電總發電量首度超越核電，為台灣再生能源發展立下新的里程碑；台灣綠電占比現已高達約10%，2023年再生能源發電量預估可達275億度。

賴瑞隆表示，政府在確保供電穩定、兼顧降低空汙與減碳前提下，持續發展綠能、前瞻能源及提升能源效率，並搭配多項措施，包括強化電網韌性、儲能等，讓台灣達到環境永續和非核家園。

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