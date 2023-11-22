攜手賴清德領北市8立委參選人登記 陳時中：英賴沒心結

民進黨主席賴清德、北市競總主委陳時中攜手8名立委參選人今赴台北市選委會聯合登記造勢。陳時中致詞時表示，民進黨負責任提出優秀人選，賴清德、蕭美琴都是一時之選，並指藍白還在分贓，要如何替台灣謀求更好的未來、和世界談判？被問到英賴心結時，陳強調「一點心結都沒有」，全力讓本土政權延續是最重要的目標。

陳時中致詞時表示，2024團結一致，台北市士氣旺盛，像倒吃甘蔗一步步往前走，情況越來越好，民進黨目標不變，就是賴清德當選、國會過半，台北市8席立委全上、政黨票投民進黨，情勢愈來愈好。

陳時中說，這次選舉是「台灣情、台灣心」與「九二共識」之間選擇，世界看見韌性台灣，明年世界要看到台灣人的選擇，到底是自由民主還是專制極權，而民進黨也負責任地提出優秀人選，總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴一時之選，長期在地方中央服務都頗有經驗。

陳時中提到「藍白合」議題，批評對方還在分贓，未來如何替台灣謀求好的未來？如何代表台灣和世界談判？

陳時中在受訪時，被問到港湖本土派分裂，他說近日民進黨內士氣愈來愈高，昨天「賴蕭配」成形後，開始倒吃甘蔗，愈來愈好，而選舉是每個人的權利，民進黨的目標沒變，就是8席全上，

至於衛福部次長王必勝先前多次站台基進黨立委參選人吳欣岱，是否會以朋友身分提醒？陳時中表示，最近登記完成後大家會各自歸隊。而「英賴心結」也備受關注，陳說自己是英派一份子，總統曾提名自己當衛福部長，長期與行政院合作，和賴清德一點心結都沒有，全力為台灣，讓本土政權延續是最重要的目標。

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