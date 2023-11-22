趙怡翔：賴蕭配當選將提升台灣國際合作
民進黨總統參選人賴清德昨天與副手搭擋蕭美琴完成登記，賴清德競總發言人趙怡翔表示，多位美國、日本前官員及國際學者均對「賴蕭配」表達肯定，認為蕭有完整的國際經驗與歷練，兩人若當選將能順利提升台灣的國際合作。
趙怡翔表示，此次選舉影響台灣未來四年的國際交流，也將連結台灣在安全合作、國際經貿的相關發展。民眾黨總統參選人柯文哲的失言惹怒許多國際友人、國民黨總統參選人侯友宜被他國代表視為「無聊且缺乏內容」。相對而言，賴清德及蕭美琴備受國際支持與肯定，有能力推動台美、台日等多國合作。國際交流對台灣頗為關鍵，賴蕭配將持續在蔡政府的基礎上穩固推展外交關係，落實更國際化的台灣。
趙怡翔說，賴蕭配傳出後，美國前國防部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）即刻向國際媒體肯定蕭為「促進美台關係的好夥伴」，並表示蕭若成為副總統，這毫無疑問地有利於美台關係。白宮前國安會資深官員簡以榮（Ivan Kanapathy）則說，過去與蕭美琴互動經驗頻繁，將蕭形容為孜孜不倦的台灣倡議者，若當選，蕭的「知識、經驗和人脈對於下一屆台灣政府的國家安全和外交政策將是無價的」。
趙怡翔也說，美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）表示，美國國會對蕭美琴評價極佳，如明星一般，另位前處長楊甦棣（Steve Young）說，蕭美琴擁有深厚的台灣根基，對華府也有深入的了解與連結。
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