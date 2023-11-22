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北韓疑發射軍事偵察衛星上軌道 外交部譴責

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為日本的電視台報導全國瞬時警報。(美聯社)
圖為日本的電視台報導全國瞬時警報。(美聯社)

北韓昨晚間發射軍事偵察衛星，並聲稱衛星已成功進入軌道。對此，我外交部以北韓再度破壞區域和平與安全的挑釁行為，表達最嚴重的關切與譴責。

日本放送協會（NHK）和日本經濟新聞報導，日本政府指出北韓昨晚使用彈道飛彈技術進行發射。防衛副大臣宮澤博行說明，疑似是衛星的發射物在上空分離，其中一部分落在朝鮮半島西部約350公里處的東海預告區之外。

另外一部分則通過沖繩本島及宮古島之間的上空，並落在預告區內的沖之鳥島西南邊約1200公里的太平洋上。而該海域在日本專屬經濟區（EEZ）外。

據報導指出，日本內閣官房長官松野博一今指出，目前尚未確認到衛星進入地球軌道，而防衛省正在進行分析，並說明「詳細的分析需要相應的時間」。不過北韓官媒則聲稱衛星已成功進入軌道。

對於北韓於21日晚間發射疑似軍事偵查衛星，外交部表示，是繼今年5月及8月類似發射失敗以來的第3次嘗試，也是北韓今年第22次以飛彈試射、發射軍事衛星等武力脅迫方式，再度破壞區域和平與安全的挑釁行為。

外交部說，對此表達最嚴重的關切與譴責，並再度呼籲北韓遵守聯合國安理會相關決議，以及透過對話來促進韓半島及區域的和平與穩定。

日本經濟 北韓 外交部

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