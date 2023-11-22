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民調／四腳督、三腳督侯友宜都獨居第二

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜（左3）、鴻海集團創辦人郭台銘（左4）。圖/聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜（左3）、鴻海集團創辦人郭台銘（左4）。圖/聯合報系資料照

美麗島電子報今天公布最新民調，調查時間為11月20日到21日，總統參選人支持度，四腳督情況下，民進黨賴清德30.4%、國民黨侯友宜27.2%、民眾黨柯文哲22.9%、無黨籍郭台銘5.5%。三腳督情況下，賴31.8%、侯29.6%、柯27.1%。

美麗島電子報最新民調指出，三腳督情況下，「明年選總統應否換黨做」一題中，認為民進黨繼續執政的28.6%、換國民黨執政的26.6%、換民眾黨執政的16.7%。

美麗島電子報最新民調指出，三腳督情況下，「藍白合破局，哪黨責任大」一題中，認為是國民黨的17.3％、民眾黨的26.0%、兩黨責任一樣大的20.0%、沒有意見的22.3%。

美麗島電子報最新民調指出，自稱是賴清德鐵票的有19.3%、自稱是侯友宜鐵票的有17.3%、自稱是柯文哲鐵票的有11.9%、自稱郭台銘鐵票的1.3%，會去投票但不算是誰的鐵票的42.8%。

美麗島電子報最新民調調查，明年總統大選如果要政黨輪替、下架民進黨，應投給侯、柯、郭民調最高者？認同的38.7%、不認同的47.3%。其中，很認同的13.7%、還算認同的25.0%、有點不認同的25.5%、很不認同的21.8%。

這份民調以電訪方式進行，完訪1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%，採用比例估計法，母群體參數依內政部公布2023年10月民眾性別、 戶籍 、年齡資料， 與2022年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正。

2024選舉 2024總統選舉 民調 柯文哲 賴清德 侯友宜 郭台銘

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