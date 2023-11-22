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第一屆「國會第十屆立委再生能源貢獻獎」評選結果出爐

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，聯盟理事長高茹萍（左）公布評選結果，並向得獎的立委邱志偉（左二）等委員逐一頒獎。記者林俊良／攝影
台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，聯盟理事長高茹萍（左）公布評選結果，並向得獎的立委邱志偉（左二）等委員逐一頒獎。記者林俊良／攝影

台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，今天在立法院舉行評選結果公布暨頒獎典禮。

再生能源發展為國家達成凈零排放重要之關鍵路徑之一，需要國會建構有助於再生能源發展的政策環境、協調各領域之利害關係人與隨時監督其發展過程可能的環境社會影響。聯盟表示為感謝及表彰國會議員在第十屆擔任立法委員期間認真針對再生能源議題積極問政表現，對於國家邁向2050淨零排放及永續未來卓有貢獻，因此由台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎評選結果公布暨頒獎典禮。也同時期望未來國會第十一屆立委能夠為台灣的再生能源發展、環境及能源轉型議題一同努力。

得獎立委包括朝野各黨派，名單為賴瑞隆、洪申翰、蘇治芬、郭國文、邱志偉、邱顯智、王婉諭、吳欣盈、陳琬惠、陳椒華、孔文吉、伍麗華等12位。

台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，聯盟理事長高茹萍公布評選結果。記者林俊良／攝影
台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，聯盟理事長高茹萍公布評選結果。記者林俊良／攝影
台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，今天在立法院公布評選結果並頒獎，得獎的立委邱顯智（前排右起）、郭國文、邱志偉、陳琬惠、賴瑞隆（前左四）、王婉諭（前左三）等委員一同合影。記者林俊良／攝影
台灣再生能源推動聯盟等團體共同發起第一屆國會第十屆立委再生能源貢獻獎，今天在立法院公布評選結果並頒獎，得獎的立委邱顯智（前排右起）、郭國文、邱志偉、陳琬惠、賴瑞隆（前左四）、王婉諭（前左三）等委員一同合影。記者林俊良／攝影

再生能源 伍麗華 陳椒華

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