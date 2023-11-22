第一屆「國會第十屆立委再生能源貢獻獎」評選結果出爐

就像是奧運和世界盃足球賽，親民黨主席宋楚瑜每隔4年就會「復出江湖」一次，這次也不例外。對於藍白合作，他有許多品評；接著他又宣布，將成為親民黨的不分區立委第一名。親民黨的成敗得失，差不多已經蓋棺論定。不過作為同樣是「第三勢力」，現在站在「藍白合」十字路口的民眾黨主席柯文哲將怎麼看宋楚瑜，反而是一件有趣的事情。...

2023-11-22 13:25