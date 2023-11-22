聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃揚明：特赦陳水扁 會是總統大選辯論無可避免的一題
藍白合情況不樂觀。媒體人黃揚明今天在臉書指出，今年總統大選若有電視辯論，是否特赦前總統陳水扁將是參選人們無可避免的一題，蔡英文總統當了8年總統都擱置此議題，而國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德都與陳水扁有過密切互動。
黃揚明指出，賴清德過去數度表態支持特赦陳水扁，甚至在擔任行政院長前，特地當面詢問蔡英文對赦扁的態度為何。當他有機會入主總統府，是否會維持一貫主張？題目肯定很快會浮上檯面。
黃揚明表示，侯友宜一路迴避赦扁議題，今年6月他在大學生詢問時，也沒正面回應，只強調自己在警界的升遷與陳水扁無關，也沒加入民進黨，但他對陳水扁、馬英九、李登輝都心存感激。
黃揚明表示，柯文哲曾任陳水扁醫療小組召集人，過去曾表態支持特赦陳水扁，但也曾脫口說扁裝病而被解除召集人職務，今年6月他在大學被問到此議題，說要建立一個法治國家，就不該讓阿扁保外就醫，要特赦就特赦，要關回去就關回去，不可以劃設一個保外就醫，讓國家法律沒有尊嚴。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言