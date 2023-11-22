黃揚明：特赦陳水扁 會是總統大選辯論無可避免的一題

藍白合情況不樂觀。媒體人黃揚明今天在臉書指出，今年總統大選若有電視辯論，是否特赦前總統陳水扁將是參選人們無可避免的一題，蔡英文總統當了8年總統都擱置此議題，而國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德都與陳水扁有過密切互動。

黃揚明指出，賴清德過去數度表態支持特赦陳水扁，甚至在擔任行政院長前，特地當面詢問蔡英文對赦扁的態度為何。當他有機會入主總統府，是否會維持一貫主張？題目肯定很快會浮上檯面。

黃揚明表示，侯友宜一路迴避赦扁議題，今年6月他在大學生詢問時，也沒正面回應，只強調自己在警界的升遷與陳水扁無關，也沒加入民進黨，但他對陳水扁、馬英九、李登輝都心存感激。

黃揚明表示，柯文哲曾任陳水扁醫療小組召集人，過去曾表態支持特赦陳水扁，但也曾脫口說扁裝病而被解除召集人職務，今年6月他在大學被問到此議題，說要建立一個法治國家，就不該讓阿扁保外就醫，要特赦就特赦，要關回去就關回去，不可以劃設一個保外就醫，讓國家法律沒有尊嚴。

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