賴蕭配 邱毅：典型雙獨組合
藍白合情況不樂觀，前立委邱毅今天在臉書表示，民進黨總統參選人賴清德找駐美代表蕭美琴擔任副手，是典型的雙獨組合，一個是務實的台獨工作者，一個是頑固的台獨份子。賴原本偏好選擇鄭麗君，最後選擇蕭當副手，有幾個原因。
邱毅指出，美國一直把賴清德定位為第二個陳水扁，尤其在中美關係和緩化後，美國不願台灣再出現暴走台獨路線，因此深受美國信任的蕭美琴成為第一人選；賴邀請蕭擔任副手，是為了消除美國的疑賴心理。
邱毅認為，賴邀請蕭參選，是為了緩和和蔡英文總統間的矛盾，賴清德表面是蔡規賴隨，但實際上兩人格格不入，新潮流和英系為爭奪資源、權力，早已勢同水火，這使賴清德始終突破不了選舉天花板。
邱毅表示，蕭美琴是蔡英文閨蜜，可信任的人，只有她任副手搭配競選總統，蔡英文才能放心。蔡英文承諾美國一些軍購案，蕭美琴是扮演蔡英文和其人馬的利益維護者。
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