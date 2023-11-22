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潘孟安抽加熱菸違法 國民黨立委要求嚴加取締
日前國民黨立委王鴻薇舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸。
國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會向財政部長提出質詢表示，根據「菸害防制法」規定，台灣應是全面禁止電子煙，加熱菸及加熱菸器應經審查通過，始可製造、輸入及販售。我國目前尚未有合法的加熱菸，因此不論是網路、非法組織走私入台，皆已經觸法，要求嚴加取締，並表示民進黨新潮流囂張，引起現場民進黨立委沈發惠不滿，起身抗議，兩人一度口角。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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