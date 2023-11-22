快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

出席立法院審查總預算 唐鳳提阻詐、堵詐成效

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立法院交通委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於數位發展部等單位預算，邀請數位發展部長唐鳳列席。記者曾吉松／攝影
立法院交通委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於數位發展部等單位預算，邀請數位發展部長唐鳳列席。記者曾吉松／攝影

立法院交通委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於數位發展部、數位發展部資通安全署、數位產業署等單位預算，邀請數位發展部長唐鳳列席。

唐鳳針對阻詐、堵詐的成效，表示數位部作為電商的主管機關，去年8月數位部剛成立時，當時在警政署165全民防騙網中的高風險賣場，常常可以看到綜合電商的個資外洩通報，到今年10月，綜合電商的數字已經歸零，11月則還要看數字的表現。

立法院交通委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於數位發展部、數位發展部資通安全署、數位產業署等單位預算，邀請數位發展部長唐鳳列席。記者曾吉松／攝影
立法院交通委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於數位發展部、數位發展部資通安全署、數位產業署等單位預算，邀請數位發展部長唐鳳列席。記者曾吉松／攝影

電商 數位發展部 唐鳳

延伸閱讀

政府資料大公開 唐鳳：菜價、天氣一把抓

比建反詐平台還高！數發部出國預算5千萬 李彥秀批唐鳳太扯

駭客入侵怎麼防？ 唐鳳：資安產品有白名單

唐鳳：中共實質控制的軟硬體或服務 就是「危害產品」

相關新聞

國台辦批賴蕭配 民進黨：持續販賣戰爭恐懼死性不改

中國國台辦批評民進黨主席賴清德「淡化台獨活動的危害性和危險性」、「洗白戰爭製造者形象」，民進黨發言人張志豪今天表示，蔡英...

見挪威議員 陳菊：中國文攻武嚇假訊息 傷台灣言論自由

挪威國會外交國防委員會第二副主席、自由黨主席梅比（Guri Melby）率團訪台，昨天拜會國家人權委員會主任委員陳菊，雙...

吸加熱菸被檢舉 潘孟安：該罰就罰

國民黨立委王鴻薇昨揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與民進黨新潮流要角在海鮮餐廳門口吸加熱菸，她已向北市衛生...

卡麥隆任外相是否衝擊台英關係？英駐台代表：大家可放心

英國新任外交大臣卡麥隆曾是「英中黃金時期」外相，針對其就職是否衝擊台英關係，英國駐台代表鄧元翰今天表示「這點大家可放心」...

挪威自由黨主席梅比訪台 蔡英文總統明接見

挪威國會「外交國防委員會」第二副主席、自由黨主席梅比（Guri Melby）率團訪問台灣，總統府發言人林聿禪今天表示，總...

被王鴻薇爆料吸加熱菸 潘孟安：該罰就罰

國民黨立委王鴻薇爆料，民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安在今年8月9日於八德路田園海鮮餐廳與民進黨人聚會，公然在門口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。