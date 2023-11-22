出席立法院審查總預算 唐鳳提阻詐、堵詐成效
立法院交通委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於數位發展部、數位發展部資通安全署、數位產業署等單位預算，邀請數位發展部長唐鳳列席。
唐鳳針對阻詐、堵詐的成效，表示數位部作為電商的主管機關，去年8月數位部剛成立時，當時在警政署165全民防騙網中的高風險賣場，常常可以看到綜合電商的個資外洩通報，到今年10月，綜合電商的數字已經歸零，11月則還要看數字的表現。
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