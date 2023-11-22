2023人權發展國際研討會 陳菊：氣候變遷適應及減緩需保障人權
2023人權發展國際研討會上午舉行，此屆主題聚焦氣候變遷與人權，並探討國家人權機構在其中的角色。
國家人權委員會主委陳菊表示，聯合國大會決議已於2022年7月通過「享有乾淨、健康和永續的環境是一項基本人權」，過去台灣曾經歷威權統治，但如今氣候變遷也逐漸影響人權，期望靠著這次與世界各國人權機構、專家學者的討論，確保在氣候變遷適應及減緩的行動中，能保障人權，落實公平與不歧視。
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