2023人權發展國際研討會 陳菊：氣候變遷適應及減緩需保障人權

2023人權發展國際研討會上午舉行，此屆主題聚焦氣候變遷與人權，並探討國家人權機構在其中的角色。

國家人權委員會主委陳菊表示，聯合國大會決議已於2022年7月通過「享有乾淨、健康和永續的環境是一項基本人權」，過去台灣曾經歷威權統治，但如今氣候變遷也逐漸影響人權，期望靠著這次與世界各國人權機構、專家學者的討論，確保在氣候變遷適應及減緩的行動中，能保障人權，落實公平與不歧視。 國家人權委員會主委陳菊（前排中）上午出席2023人權發展國際研討會，並與出席專家貴賓合影。委員田秋堇（前排左一）以及監察院副院長李鴻鈞（前排右三）也出席。記者曾原信／攝影 國家人權委員會主委陳菊上午出席2023人權發展國際研討會。記者曾原信／攝影

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