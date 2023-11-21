挪威自由黨主席梅比訪台 蔡英文總統明接見

挪威國會「外交國防委員會」第二副主席、自由黨主席梅比（Guri Melby）率團訪問台灣，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就台海和平、能源轉型、教育合作等議題交換意見。

林聿禪表示，台灣與挪威共享民主、自由及人權價值。台灣與挪威的政府官員、民意代表，也透過考察、專訪、線上座談、相互拜會等多元方式，持續發展雙方的互動管道及各項合作關係。而梅比也是台灣在挪威的重要友人，長期關注民主及人權議題，近年來也在國際場域透過參與連署聯名函、在國會提出友台議案等具體作為，展現對台灣的堅定支持。

林聿禪表示，此行為梅比首度訪台，訪團成員亦包括挪威自由黨秘書長卡斯坦斯（Fredrik Castens）、自由黨資深外交顧問厄絲薇克（Malin Eidsvåg Østevik）以及挪威奧斯陸市政府自由黨顧問容秀位（Solveig Hillestad）等，期盼透過此次為期六天的訪問，進一步促進台挪在各領域的合作交流，讓雙方在民主自由與永續發展的道路上攜手前行。

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