被王鴻薇爆料吸加熱菸 潘孟安：該罰就罰

國民黨立委王鴻薇爆料，民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安在今年8月9日於八德路田園海鮮餐廳與民進黨人聚會，公然在門口抽加熱菸。潘孟安今天回應，國民黨選舉選到只剩奧步，用偷拍的方式做政治鬥爭，加熱菸的部分，該罰就罰。

王鴻薇表示，台灣尚未有合法加熱菸，目前她已經向台北市衛生局檢舉，要求潘孟安提供違法加熱菸源頭，要求相關單位確實開罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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