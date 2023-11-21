快訊

人死前會不會有預兆？送走2千名末期病患 安寧醫透露臨終1現象

彰化娃娃車放學遇車禍！遭轎車攔腰撞上 車內10童、4大人全送醫

降落夏威夷卻衝出跑道！美軍P-8A偵查機掉入海中 現場影像曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒少體育教育暴力頻傳 民團籲修法改善運動訓練環境

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委范雲（第一排左）、陳培瑜（第一排中）。記者歐陽良盈/攝影
民進黨立委范雲（第一排左）、陳培瑜（第一排中）。記者歐陽良盈/攝影

兒少體育教育暴力頻傳，民進黨立委陳培瑜、范雲今天與人本教育基金會在立法院舉行公聽會，呼籲教育部研議如何透過制度，改善兒少運動訓練環境，並提出國民體育法修正方向，要求體育署正視兒少體育政策需求。

公聽會上不少與會人士提出質疑，現行國民體育法並沒有禁止身心暴力的條款，也沒有規範身心暴力事件處理程序，校外與社區兒少運動團隊需求與規劃成為政策孤兒。教育部次長林騰蛟回應，需有全國性體育團體核發的教練證，才可在學校任教。

與會人員質疑，對兒少身心暴力、不當訓練的案件，如何建立通報、調查、處理、裁罰機制？對不通報和調查處理，如何使主管機關具備充分權限？台灣運動好事協會執行長劉柏君建議，可借鏡國外作法，規範每個兒少年齡層一天可負荷運動量，避免不適任教練以體能訓練合理化一切懲罰。

劉柏君以美國為例，指各州有不同規定，有些體育教練任職前須先按壓指紋，是一種宣示也可調查有無相關前科。要求落實證照制度，保障體育教學環境安全。

台灣運動產業發展協會理事長徐正賢指出，國內學校體育教練月薪普遍僅四、五萬元，除了帶隊訓練，許多到校外參賽還需代墊費用或找贊助，系統性的問題必須先解決。

陳培瑜、范雲表示，已提出修法提案。范雲認為應該要有強而有力的監督機制，目前國內處理不適任教師流程有些問題，包括教師不適任行為沒有具體標準、不適任教師僅記過，不用離開該職等。體育署應研議並加強檢核。

陳培瑜指出，要明文禁止身心暴力、不當訓練，並有相對應的罰則；確保教練具備兒少運動訓練專業及安全知能；建立不適任教練調查與追蹤制度，讓不適任教練無法再從事兒少運動訓練；透過兒少體育行政組織建置，訂定相關政策和規範，涵蓋所有運動項目和場域，包含非特定體育團體、民間運動館、俱樂部、社團等。

體育 運動 范雲 體育署

延伸閱讀

影／為兒少運動安全請命 立委與人本籲體育署建立制度

現任立委年齡比一比 40歲以下只有他

蔡正元轟綠營不分區名單「政治分贓」 點名兩顆老鼠屎

民進黨晚間討論不分區！傳安全名單含8人連任 他被問「陳時中有無入列」這樣說

相關新聞

兒少體育教育暴力頻傳 民團籲修法改善運動訓練環境

兒少體育教育暴力頻傳，民進黨立委陳培瑜、范雲今天與人本教育基金會在立法院舉行公聽會，呼籲教育部研議如何透過制度，改善兒少...

藍「青年版」基北北桃宜合作交流平台 大選人才交流

「基北北桃宜合作交流平台」今天成立，將促進區域合作與國民黨內人才銜接。發起人基隆市青工總會長余治明表示，5縣市青年領袖共...

接見績優捐血人代表 蔡總統籲邀請更多人加入捐血行列

蔡英文總統今天接見民國111年度績優捐血人代表，感謝長期捐血助人，推廣捐血運動，為台灣社會增添許多溫暖。

影／解決廢土廢棄物亂象 陳椒華：倡議土砂礫石國有化

時代力量立法委員陳椒華今天下午舉辦土砂礫石國有化公聽會，邀集行政、產業界及民間團體共同探討土砂礫石國有化之可行性、利弊與...

韓國瑜高唱入陣曲凝聚深藍 綠狂轟當心「一桃殺三士」

高雄前市長韓國瑜名列國民黨不分區立委第一，激起深藍民眾一片叫好聲，被認為不僅可協助拉抬藍營區域立委選情，也能斷了民眾黨總統參選人柯文哲想拉「柯韓配」的念頭。

潘孟安遭爆違法吸加熱菸 薛瑞元：該罰就罰

國民黨立委王鴻薇今表示，已向台北市衛生局檢舉，民進黨總統候選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。