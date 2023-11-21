兒少體育教育暴力頻傳 民團籲修法改善運動訓練環境

兒少體育教育暴力頻傳，民進黨立委陳培瑜、范雲今天與人本教育基金會在立法院舉行公聽會，呼籲教育部研議如何透過制度，改善兒少運動訓練環境，並提出國民體育法修正方向，要求體育署正視兒少體育政策需求。

公聽會上不少與會人士提出質疑，現行國民體育法並沒有禁止身心暴力的條款，也沒有規範身心暴力事件處理程序，校外與社區兒少運動團隊需求與規劃成為政策孤兒。教育部次長林騰蛟回應，需有全國性體育團體核發的教練證，才可在學校任教。

與會人員質疑，對兒少身心暴力、不當訓練的案件，如何建立通報、調查、處理、裁罰機制？對不通報和調查處理，如何使主管機關具備充分權限？台灣運動好事協會執行長劉柏君建議，可借鏡國外作法，規範每個兒少年齡層一天可負荷運動量，避免不適任教練以體能訓練合理化一切懲罰。

劉柏君以美國為例，指各州有不同規定，有些體育教練任職前須先按壓指紋，是一種宣示也可調查有無相關前科。要求落實證照制度，保障體育教學環境安全。

台灣運動產業發展協會理事長徐正賢指出，國內學校體育教練月薪普遍僅四、五萬元，除了帶隊訓練，許多到校外參賽還需代墊費用或找贊助，系統性的問題必須先解決。

陳培瑜、范雲表示，已提出修法提案。范雲認為應該要有強而有力的監督機制，目前國內處理不適任教師流程有些問題，包括教師不適任行為沒有具體標準、不適任教師僅記過，不用離開該職等。體育署應研議並加強檢核。

陳培瑜指出，要明文禁止身心暴力、不當訓練，並有相對應的罰則；確保教練具備兒少運動訓練專業及安全知能；建立不適任教練調查與追蹤制度，讓不適任教練無法再從事兒少運動訓練；透過兒少體育行政組織建置，訂定相關政策和規範，涵蓋所有運動項目和場域，包含非特定體育團體、民間運動館、俱樂部、社團等。

商品推薦