鄧元翰：英國支持台灣有意義地參與國際組織
英國在台辦事處代表鄧元翰下午在英國在台辦事處暢談台英關係，鄧元翰表示同樣身為全球的技術和創新領導者，英國和台灣自然而然成為擁有互補專業的合作夥伴，將繼續在優先領域加強合作並強調英國支持台灣有意義地參與國際組織，相信台灣所擁有的專業實力和價值觀，並將和志同道合的國際夥伴聯手呼籲，讓台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(World Health Assembly)。
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